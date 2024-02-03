Günlük Hayatta Sıklıkla Kullandığımız Eşyaların Bilmediğiniz Farklı Kullanım Özellikleri
Günlük Hayatta Sıklıkla Kullandığımız Eşyaların Bilmediğiniz Farklı Kullanım Özellikleri
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Aslında çantanızın hayat boyu garantiye sahip olabileceğini biliyor muydunuz? Günlük hayatta sık sık kullandığımız bazı ürünlerin çok kişi tarafından bilinmeyen özellikleri var. Gelin bu işimize yarayan ürünleri daha da işlevsel hale getirme tüyolarına bakalım...
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1. Aslında bu ürün sadece iğneleri kaybetmemenize yaramıyor.
2. Aslında birçok üründe ömür boyu garanti vardır.
3. Netflix'te spor yapabilirsiniz.
4. Telefonunuzda okuyucu var.
5. Bazı makarna markalarının bir müzik listesi var.
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6. Telefonunuzda sadece alt hoparlör yok.
7. Oda kokuları sadece güzel koku sağlamak için değildir.
8. Tost makinemizi temizlememiz gerekiyor...
9. Araba anahtarınızın gizli bir özelliği var.
10. Eğer bilgisayardaki bir sekmeyi yanlışlıkla kapattıysanız;
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11. Mikrodalgada düşük güç aslında pizzayı bile ısıtabilir.
12. Telefonunuzu, ileriki zamanlarda metinler göndermek üzere programlayabilirsiniz.
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