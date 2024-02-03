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Günlük Hayatta Sıklıkla Kullandığımız Eşyaların Bilmediğiniz Farklı Kullanım Özellikleri

Günlük Hayatta Sıklıkla Kullandığımız Eşyaların Bilmediğiniz Farklı Kullanım Özellikleri

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 08:31

Aslında çantanızın hayat boyu garantiye sahip olabileceğini biliyor muydunuz? Günlük hayatta sık sık kullandığımız bazı ürünlerin çok kişi tarafından bilinmeyen özellikleri var. Gelin bu işimize yarayan ürünleri daha da işlevsel hale getirme tüyolarına bakalım...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. Aslında bu ürün sadece iğneleri kaybetmemenize yaramıyor.

1. Aslında bu ürün sadece iğneleri kaybetmemenize yaramıyor.

Çoğu iğne yastığının üzerinde bulunan küçük biber görünümlü şey, iğnelerinizi temizlemeye/keskinleştirmeye yardımcı olacak şekilde zımpara tozu ile doldurulmuştur.

2. Aslında birçok üründe ömür boyu garanti vardır.

2. Aslında birçok üründe ömür boyu garanti vardır.

Örneğin çantalar gibi. Fermuarınız bozulursa veya artık su geçiriyorsa, çevrimiçi bir talepte bulunun ve fabrikaya gönderim için ödeme yapın. Onlar ya onaracaklar ya da size karşılaştırılabilir yeni bir versiyon gönderecekler. Bu tür şirketler, ürünlerindeki zayıf noktaları belirlemek için iadelerinizi kullanırken, ömür boyu müşterileri elde tutarlar.

3. Netflix'te spor yapabilirsiniz.

3. Netflix'te spor yapabilirsiniz.

Netflix, izleyip aynı anda egzersiz yapabileceğiniz videoların bulunduğu bir Fitness veya egzersiz kanalına sahiptir.

4. Telefonunuzda okuyucu var.

4. Telefonunuzda okuyucu var.

E-okuyucular ve TTS herkesin telefonunda mevcut. Bu özellik görme engelli insanlar için geliştirilmiş ve aslında siz de kullanabilirsiniz.

5. Bazı makarna markalarının bir müzik listesi var.

5. Bazı makarna markalarının bir müzik listesi var.

Her bir özel şarkının süresi, ilgili makarnanın pişirme süresiyle eşleşiyor.

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6. Telefonunuzda sadece alt hoparlör yok.

6. Telefonunuzda sadece alt hoparlör yok.

Cep telefonlarının ekranın hemen üstünde düşük güçlü bir hoparlörü bulunur, böylece telefonu kafanıza koyabilir ve diğer insanlar aramanızı duyamaz.

7. Oda kokuları sadece güzel koku sağlamak için değildir.

7. Oda kokuları sadece güzel koku sağlamak için değildir.

Aslında mükemmel birer koku gidericiler ve hiç koku bırakmayan, son derece iyi çalışan kokusuz bir versiyonu da vardır. Ancak ilk piyasaya sürüldüğünde, birçok kişi 'temiz kokmayı' parfümlü ürünlerle ilişkilendirdiği için bu fikri beğenmedi. Parfüm eklemelerinin satışlarını artırdığını fark ettiler. Mağazalarda bulması zor olsa da, kokusuz versiyonunu hala sipariş edebilirsiniz.

8. Tost makinemizi temizlememiz gerekiyor...

8. Tost makinemizi temizlememiz gerekiyor...

Tost makinelerinin altında, çıkarıp temizleyebileceğiniz ve TEMİZLEMENİZ GEREKEN kırıntı tepsileri bulunur.

9. Araba anahtarınızın gizli bir özelliği var.

9. Araba anahtarınızın gizli bir özelliği var.

Anahtar üzerindeki bir düğmeye uzun süre basılı tutarak aracın tüm pencerelerini otomatik olarak açabilirsiniz. Bu özellik, belki de herkes tarafından bilinmeyen bir ayrıntı olabilir ve belki de bazıları için sıradan bir durum gibi görünebilir. Ancak bu durum, otomobilin gelişmiş teknolojik özelliklerini ve kullanıcı dostu detaylarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

10. Eğer bilgisayardaki bir sekmeyi yanlışlıkla kapattıysanız;

10. Eğer bilgisayardaki bir sekmeyi yanlışlıkla kapattıysanız;

CTRL+SHIFT+T tuşlarına basarak geri getirebilirsiniz.

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11. Mikrodalgada düşük güç aslında pizzayı bile ısıtabilir.

11. Mikrodalgada düşük güç aslında pizzayı bile ısıtabilir.

Bir mikrodalgada en az ve en çok kullanılan özellik aslında düşük güç ve çözme ayarlarıdır.

12. Telefonunuzu, ileriki zamanlarda metinler göndermek üzere programlayabilirsiniz.

12. Telefonunuzu, ileriki zamanlarda metinler göndermek üzere programlayabilirsiniz.

Gönder düğmesini basılı tutun ve herhangi bir işaret çıkıp çıkmadığına bakın. Bu, bir işte hasta olduğunuzu bildirmek (eğer patronlarınıza bildiriyorsanız) veya birisine onu düşündüğünüzde ama şu an mesaj atmanın kötü bir zaman olduğunu bildiğinizde kontrol etmek için inanılmaz derecede kullanışlı.

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