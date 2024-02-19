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Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Şubat Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Şubat Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 18:01

Chiron Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda şifalanmaya hazır olun! Bu denli güçlü bir açı kalıbının etkileriyle ruhsal ve fiziksel anlamda iyileşme halinin de ötesinde kolektif fayda ile ilgili konuları konuştuğumuz bir gün olabilir! 

Peki, 20 Şubat Salı günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 20 Şubat Salı günün nasıl geçecek?

İşte, yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün derin bir arayış içerisinde olabilirsin. Kişisel meselelere, kimlik arayışına ve aidiyet algısına odaklanabilirsin. İçsel yolculuğunda soyut konulara ve inançlarına yönelebilirsin. Zihnindeki ses ve yarattığı yalnızlık hissinden rahatsız olabilirsin. Bu duygular karşısında Chiron Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda, iş ortamında ve özel hayatında izlemen gereken yollar farklı olabilir. İş hayatında, analitik düşünce yeteneğin, zekan ve pratikliğine ihtiyaç duyabilirsin. Bugün geç kalmamaya, toplantı ve organizasyonlara erken katılmaya özen göstermelisin. İlişkilerinde ise yakınlık, açıklık ve temasla gerçek hislerini yansıtabilirsin. Chiron, yalnızlık hissini iyileştirmeni sağlayacak etkiyi de beraberinde getiriyor. Görünen o ki sana kendini en iyi hissedecek kişi partnerin. Aşkın ve sevginin seni kucaklamalısına izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ruhuna iyi niyet ve cömertlik hakim olacak. Elinde ne varsa paylaşmayı isteyebilir, sevgi gibi yoğun ve kutsal duygularla inançlarına sığınma ihtiyacı duyabilirsin. Bugünü bir arınma gün olarak değerlendirebilirsin. Tabiri caizse, kendini affetme yolculuğun başlıyor... Chiron KAD açılanmasıyla ruhun adeta bir şifa arayışına giriyor. İyileşmek için paylaşmak tam da senin tercih edebileceğin bir yöntem gibi görünüyor. Fakat bugün, sevgiyi ve sadakati de ön plana çıkarman gerekiyor. Zira seni iyileştirebilecek yegane güç: Sevgi! Ailen ve partnerinden özür dilemen gereken konular varsa, acele et. Onlarla dürüstçe konuş ve geçmiş davranışların için kendini açıklayarak eski hayal kırıklıklarını sonlandır. Şimdi yeni yolculuklara hazırsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün konuşmak istemiyor olabilirsin. Sessiz kalmak tam da ihtiyacın olan şey diye düşünüyor gibisin. Sükunet, huzur ve kendi iç dünyana dönmek gibi ihtiyaçların olabilir. Lakin günün bir hayli hareketli geçecek. İş ve finansal konularda yerine getirmen gereken sorumluluklarına odaklanabilirsin. Dikkat dağınıklığı ve kararsızlıklar bu konuda seni zorlayabilir. İkilemde kaldığın konularda karar vermek için acele etme. Bunun yerine Chiron'un yol gösterici gücüyle sezgilerine güven. Gelelim özel hayatına. Bugün yanında olmasını istediğin kişi kalbinin gerçek sahibi! Artık itiraf etmenin zamanı gelmedi mi? Aşk sonsuza kadar sessiz kalmaz, bizden söylemesi. Birlikte sessiz kalmak bir çözüm olabilir ama ayrı kalmak sana iyi gelmeyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün kendini iyileştirmeye odaklanmalısın. Ailevi konular, geçmiş yaralar ve çocukluk anıları zihnini meşgul edebilir. Chiron, köklerine bağlılığını ön plana çıkarabilir. Ebeveynlerinle barışmanın tam zamanı. Çünkü Chiron Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda kendine yeni bir yol çizme fırsatın var. İzin ver hayat seni iyileştirsin. Sen de içindeki şifalı gücün büyüklüğünü görmek için terapi ya da meditasyon yapabilirsin. Terapilerde bilinçaltında gizli kalmış acılarla vedalaşmaya odaklanmak isteyebilirsin. Şimdi sıra sende! Profesyonel hayatında ön plana çıkan yardımsever, güçlü ve başarılı kişiliğinle özel hayatını da yönetebilirsin. Yeni bir sen, yeni bir hayat düzeni ve hikayeni yazmak için haklı bir gururla tam da buradan başla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün hayatı kendine göre yorumlayarak istediklerini elde edebilirsin. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Chiron inandıklarının gerçek olması için güçlü bir enerji ile Kuzey Ay Düğümünde Aslan burçlarını destekliyor. Tam da bu nedenle gerçeği saptıracak ve etrafındakileri buna ikna edecek gücün olduğunu söylesek, abartmış olmayız. İş hayatında birkaç adım öne çıkmaya da istekli ve hazırsın. Oyunu kendi kurallarınla oynayacak gibisin! Güçlü görünüşün ve yüce gönüllü tavırlarınsa başarını destekleyecek. Anlaşılan bugün istediğini almaya gidiyorsun. Gelelim sosyal hayatına! Yakın çevrende sevdiklerine yeterince vakit ayırmıyor olabilirsin. Günün akşam saatlerinde gelen bir telefonla kendini dostlarınla bir arada bulabilirsin. Gün boyu verdiğin güç savaşlarından sonra ihtiyacın olan huzuru burada bilinirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün profesyonel hayatına öncelik verebilirsin. İşkolik kişiliğini ortaya çıkaran Chiron, proje sunumu ve fikir toplantılarında seni destekliyor. Yüksek IQ ve pratik zekanla iyi bir yönetici olduğunu kanıtlamak için harika bir gün. Tuttuğunu koparan, titiz, düzenli ve disiplinli kişiliğinle elde edemeyeceğin pek de bir şey yok. İşte bu öz güveninin kaynağı! Gelelim sosyal yaşantına! Biliyoruz çokça işin var ve aklın her daim işte, fakat bugün dostlarının da sana ihtiyacı var. Ne dersin bir akşam yemeği sana da iyi gelmez mi? Zira Chiron Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda çok çalışarak geçireceğin üç günlük yoğun iş döneminde beslenme konusuna da dikkat etmelisin. Kendini işe verdiğinde adeta her şeyi unutuyorsun. Bu durum sağlığın kadar partnerini de etkiliyor. Aman dikkat aşk ihmale gelmez! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gelişime ve değişime yön veren sen olabilirsin. Her zaman gelişime açık olan kişiliğin bu kez etrafına ışık tutacak. Chiron'un desteği ile pek çok kişiye ilerlemenin yolunu gösterebilirsin. Seminer ya da forumlarda konuşmacı olabilirsin. Hayatın dengesini ve ilerledikçe derinleşen yönlerini insanlara gösterme fırsatı bulabilirsin. Bu sana büyük bir haz ve başarı hırsı katabilir. Sosyal hayatında ve romantik ilişkilerinde sık sık ifade ettiğin yenilikçi bakış açısı kariyerine yön verebilir. Tabii romantik ilişkilerde pek de istediğini bulamamana neden olabilir. Senin için yeterince iyi bir aşık olmak zor! Seni hak edebilecek kişi var mı onu da bilmiyoruz. Fakat kusursuzu aramaktan vazgeçmek iyi bir yol olabilir. Kimse tam da istediğin gibi olmayacak. Birlikte değişip, ilerlediğin, yenilikçi ve sanatsal bir yönleri güçlü bir sevgili aradığın kişi olabilir. Belki de bu aralar onu sık sık görüyorsundur!

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün geçmişin üzerine çizgi çekmenin zamanı geldi! Unutamadıkların için meditasyon ya da psiko terapi denemelisin. Sıkı sıkıya bağlı olduğun aile, geçmiş ve acı kayıplar gibi konularda biraz esneklik sağlamalısın. Güçlü görüntünün ardına sakladığın acıların dinmesine fırsat vermelisin. Chiron Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda su yüzüne çıkan mücadelelerinin artık seni ne kadar yorduğunu fark edeceksin. Veda etmenin zamanı geldi. Gidenlere, gitmek isteyenlere ya da sağlıksız bağlarla devam ettirmeye çalıştığın ilişkilere son vermelisin. Gerçek gücünün yaşamak olduğunu itiraf etme zamanı. İçsel melankoliden uzaklaşıp gerçekten eğlenmeye, hayatı tam da hak ettiğin gibi dolu dolu yaşamaya ne dersin? Zira dünyanın Akrep burçlarının çekici ve karizmatik enerjisine ihtiyacı var.

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün özlem duygusu tüm benliğini sarabilir. Uzak mesafeli ilişkiler ve sevdiklerinle farklı şehirlerde yaşamak zor gelebilir. Sarılmak, yan yana olmak ve birlikteliği hissetmek isteyebilirsin. Chiron'un güçlü enerjisi tutkuların ön plana çıkarabilir. Artık mesafeleri aşmanın zamanı geldiğini de hissettirebilir. Tam da bu noktada kendine bir yol çizmen gerekebilir. Şimdi sana iyi geleni bulmalısın. Başarıların ve kariyerin uğruna sevdiklerinden uzak kalmak mı, yoksa sevgi uğruna mesafeleri aşmak mı? Belki de seçim yapmak zorunda değilsindir! İstediğin her şeyi elde etmenin bir yolunu bulabilirsin. Chiron Kuzey Ay Düğümü açılanmasında şansın açık! Biraz araştırma ve doğru soruları sorarak istediğin her şeyi elde edebilirsin. Gözünü dört aç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gelenekselci kişiliğin ön plana çıkabilir. Başarıya odaklandığın gün boyu eğitim konuları da gündeminde yer alabilir. Yeni medya araçları, online eğitimler ve dijital dünya ise seni tatmin etmeyebilir. Zira ihtiyacın olan şey online toplantılar yerine yüz yüze iletişim kurduğun eğitim etkinlikleri olabilir. Gelenekselci kişiliğin gelişim konusunda da daha materyalist olmana neden olabilir. Başarıyı iletişimle ilişkilendirerek pazarlama, satış ve ticaret gibi konularda görüşmelerini yüz yüze planlayabilirsin. Bu sayede daha etkili olacağına inanıyorsun. Açıkçası bu konuda çok da haksız sayılmazsın! Gelelim aşk hayatına... Sanıyoruz kariyer ve eğitim konularında gösterdiğin hassasiyete ilişkinin de ihtiyacı var. Biraz aşka vakit ayırarak ilişkini sağlamlaştıracak temasları artırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ilginç fikirlerin ve dehanla herkesi şaşırtabilirsin. Sanatsal kişiliğin, yaratıcı bakış açın ve çok yönlüğünle etkileyemeyeceğin hiç kimse yok. Sanat galerisi, müze veya gala gibi etkinliklerde boy göstermeye hazır ol. Bugün eleştirel ve dengeli yorumlarınla gerçek bir sanatçı gözüne sahip olduğunu göstereceksin. İş yaşamında seni sen yapan bu özelliklerinle birlikte değişimi getiren güçlü ve yenilikçi yapın sayesinde yerini sağlamlaştıracaksın. Takdirleri toplayacağın, prim ve saygınlık kazanacağın bir gün seni bekliyor. Gelelim romantik konulara... Aşk için sanat ya da sanat için aşk! Kısacası sen aşkta da gerçek bir sanatçısın. Üstelik aşkı bulmaya da hazırsın. Bekar Kova burçlarına müjde, etrafında gözünü sizden alamayan biri var. Adeta büyülenmişçesine seni gözlüyor. Sen de bir hamle yapsan hiç fena olmaz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün ortaklık ve bağlılık konuları gündeminde olabilir. Bu konulara ilişkin sorunlarda, kendini suçlu hissediyor olabilirsin. Chiron Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda içini kemiren suçluluk hissi ise yersiz olabilir. Zira sevgiyle beslediğin ilişkilerinde her şeyin yolunda gideceği bir gün seni bekliyor. Olumsuzluklara odaklanmak yerine mutlu olmaya çalışmalısın. Kuruntular ilişkilerini etkilemeden önce her şeyin yolunda olup olmadığını teyit etmeli, sorun yoksa yoluna devam etmelisin. Belki de hislerini ortakların ya da partnerinle paylaşmalısın. Kurduğun iletişimde beden diline dikkat etmeli tedirgin değil kendinden emin olmalısın. Bu arada tatlı telaşlar ve heyecanlar da seni bekliyor. Güzel hislerin seni sarmasına izin ver. Günün ikinci yarısı sürprizlerle ve neşeli haberlerle dolu olacak. Tüm haftanı etkileyecek güzel haberler aile yaşantının seyrini olumlu yönde değiştirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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