Gün İçinde Motivasyonunu Artıran Yemek Hangisi?
Gün İçinde Motivasyonunu Artıran Yemek Hangisi?
Yemek yemek, bazılarımız için gerçek bir motivasyon kaynağıdır. Peki, gün içinde senin motivasyonunu artıran yemek ne?
Testin sonunda söylüyoruz👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım, hangi öğün senin daha çok motivasyonunu artırıyor?
2. Kahvaltının olmazsa olmazı sence nedir?
3. Gün içinde dinlenmek için tercih ettiğin aktivite hangisi?
4. Canın tatlı çekti diyelim… Tatlı ihtiyacını aşağıdakilerden hangisiyle karşılamak isterdin?
5. Peki, yemek hakkındaki düşüncen ne?
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6. Ne sıklıkla yemek yiyorsun?
7. Yemeğini nasıl yediğini de soralım!
8. Son olarak motivasyonun bir rengi olsa aşağıdakilerden hangisi olurdu?
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