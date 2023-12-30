Gün İçinde Motivasyonunu Artıran Yemek Hangisi?

Bazen ansızın gelen tavuk pilav yeme isteği...Sana da sık sık geliyor biliyoruz. Bu güzelim yemek, sadece lezzetiyle değil, resmi ile bile iştah açıp ruhu besliyor. Ah, şu bol tavuklu pilavın kokusu etrafa yayılsa da yesek! Çünkü o sadece bir yemek değil, adeta bir motivasyon kaynağı gibi.