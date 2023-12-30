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Gün İçinde Motivasyonunu Artıran Yemek Hangisi?

etiket Gün İçinde Motivasyonunu Artıran Yemek Hangisi?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 19:01

Yemek yemek, bazılarımız için gerçek bir motivasyon kaynağıdır. Peki, gün içinde senin motivasyonunu artıran yemek ne? 

Testin sonunda söylüyoruz👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım, hangi öğün senin daha çok motivasyonunu artırıyor?

2. Kahvaltının olmazsa olmazı sence nedir?

3. Gün içinde dinlenmek için tercih ettiğin aktivite hangisi?

4. Canın tatlı çekti diyelim… Tatlı ihtiyacını aşağıdakilerden hangisiyle karşılamak isterdin?

5. Peki, yemek hakkındaki düşüncen ne?

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6. Ne sıklıkla yemek yiyorsun?

7. Yemeğini nasıl yediğini de soralım!

8. Son olarak motivasyonun bir rengi olsa aşağıdakilerden hangisi olurdu?

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Makarna!

İyi bir makarna her şeyi çözer. Güzel bir sosla özenle hazırlanmış, lezzetli bir makarna sadece seni değil, bizce herkesi motive edebilir. Penne, spagetti, fettucine, kelebek, burgu, boncuk... Hangi türü daha çok sevdiğini bilmiyoruz, ama genel olarak makarnalar damak zevkine uygun bir şekilde sofranı renklendirip, yediğin zaman sana motivasyon sağlıyor.

Pizza!

Bir pizzaysan herkesi mutlu edebilirsin. Tutkulu olduğun bu yemek senin için gerçek bir motivasyon kaynağı. Hem pratik bir tercih, hem de doyurucu. İster tek başına keyfini çıkar, ister arkadaşlarınla paylaş. Her bir dilimde lezzetin tadını çıkarırken, başarıya bir adım daha yaklaşacaksın! 🍕

Tavuk Pilav!

Tavuk Pilav!

Bazen ansızın gelen tavuk pilav yeme isteği...Sana da sık sık geliyor biliyoruz. Bu güzelim yemek, sadece lezzetiyle değil, resmi ile bile iştah açıp ruhu besliyor. Ah, şu bol tavuklu pilavın kokusu etrafa yayılsa da yesek! Çünkü o sadece bir yemek değil, adeta bir motivasyon kaynağı gibi.

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