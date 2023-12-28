Gün İçinde Daha Verimli Çalışmanı Sağlayacak 10 Taktik

Belirli zaman dilimlerine işleri gruplandırarak daha etkili bir şekilde çalışabilirsin. Örneğin, sabahları yoğun konsantrasyon gerektiren işlere, öğleden sonraları ise daha rutin işlere odaklanabilirsin. Bu yüzden kendi biyolojik saatini de hesaba katarak kendine en uygun zaman dilimini işin için ayırabilirsin. Herkesin yapısı farklı bunu da unutmamak önemli!