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Gün İçinde Daha Verimli Çalışmanı Sağlayacak 10 Taktik

etiket Gün İçinde Daha Verimli Çalışmanı Sağlayacak 10 Taktik

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 14:54

Yeri geliyor dikkatin dağılıyor yeri geliyor halin olmuyor. Ancak işler baki! Daha verimli çalışıp işleri kolaylaştırmak için gün içinde bazı taktikleri uygulayabilirsin. Onları senin için listeledik!

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1. Hedef belirle.

Güne başlamadan önce, gün içinde ulaşmak istediğin hedefleri belirleyebilirsin. Hedeflerin ölçülebilir, gerçekçi ve zamana bağlı olmalı.

2. Önceliklendirme yap.

Görev ve aktivitelerini öncelik sırasına koymak, önemli işlere odaklanmanı sağlar. Eisenhower Matrisi gibi araçları kullanarak görev önceliklerini belirleyebilirsin. Bu seni büyük bir iş yükünden kurtarır.

3. Zaman bloklaması.

Belirli zaman dilimlerine işleri gruplandırarak daha etkili bir şekilde çalışabilirsin. Örneğin, sabahları yoğun konsantrasyon gerektiren işlere, öğleden sonraları ise daha rutin işlere odaklanabilirsin. Bu yüzden kendi biyolojik saatini de hesaba katarak kendine en uygun zaman dilimini işin için ayırabilirsin. Herkesin yapısı farklı bunu da unutmamak önemli!

4. Molalar ver.

Pomodoro Tekniği gibi yöntemlerle düzenli aralıklarla kısa molalar ver. Mola vermek, zihinsel tazelik sağlar ve uzun süreli dikkatini korumanı destekler. Uzun süre dikkatsiz çalışmaktansa kafanı toplamış halin daha verimli olacaktır.

5. Tek göreve odaklan.

Çoklu görev yapmak yerine bir göreve tam odaklan. Bir işi bitirip diğerine geçmek, bölünmüş dikkatle başa çıkmak için yardımcı olur. Her şeyden biraz yerine yapman gerekeni tam yaparsan işin kalitesi de otomatik olarak artmış olur.

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6. E-posta ve bildirimleri kontrol etmeyi bırak.

E-posta ve bildirimlere sürekli olarak anında cevap vermek yerine, belirli zaman dilimlerine böl. Bu, odaklanmanı korumanı sağlar. Sürekli ekrana bakarsan dikkatini bölmüş olursun.

7. Planlı araştırma zamanları yarat.

7. Planlı araştırma zamanları yarat.

Araştırma gerektiren görevleri belirli zaman dilimlerine yerleştir. Sonsuz bir araştırma tuzağına düşmemek için sınırlı bir süre ayarla. Böylece üst düzey bir verim alabilirsin.

8. Sağlıklı yaşam tarzına geç.

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur! Bunu sakın unutma. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku, enerji seviyelerini ve konsantrasyonu artırır. Kendini daha zinde hissederek çalışırsın.

9. Kullandığın araçları ve iş akışını iyileştir.

İşleri daha hızlı ve verimli yapmanı sağlayacak araçları kullan. İş akışını gözden geçirerek gereksiz süreçleri ortadan kaldır.

10. İşe başlamadan önce plan yap.

Her günün başında o günkü görevleri belirleyerek işe başla. Planlı bir şekilde çalışmak, kararsızlık ve zaman kaybını yok eder.

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