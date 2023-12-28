Gün İçinde Daha Verimli Çalışmanı Sağlayacak 10 Taktik
Gün İçinde Daha Verimli Çalışmanı Sağlayacak 10 Taktik
Yeri geliyor dikkatin dağılıyor yeri geliyor halin olmuyor. Ancak işler baki! Daha verimli çalışıp işleri kolaylaştırmak için gün içinde bazı taktikleri uygulayabilirsin. Onları senin için listeledik!
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1. Hedef belirle.
2. Önceliklendirme yap.
3. Zaman bloklaması.
4. Molalar ver.
5. Tek göreve odaklan.
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6. E-posta ve bildirimleri kontrol etmeyi bırak.
7. Planlı araştırma zamanları yarat.
8. Sağlıklı yaşam tarzına geç.
9. Kullandığın araçları ve iş akışını iyileştir.
10. İşe başlamadan önce plan yap.
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