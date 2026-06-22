Gümüş Piyasasında Tarihe Geçen Hunt Kardeşler Olayı ve Etkileri

Tarihe 'Gümüş Perşembe' olarak geçen 27 Mart 1980 günü Hunt kardeşler için tam bir kabusa dönüştü. Kuralların değişmesiyle nakit sıkışıklığına düşen kardeşler milyarlarca dolarlık teminat tamamlama çağrılarına cevap veremez hale geldi. Ellerindeki pozisyonlar borsalar tarafından zorla kapatılmaya başlanınca gümüş fiyatları bir günde yarı yarıya çakıldı. Piyasada yaşanan bu panik satışı dalgası Wall Street üzerinde adeta deprem etkisi yaratarak büyük aracı kurumları iflasın eşiğine getirdi. Kardeşlerin yıllarca uğraşarak kurduğu o büyük gümüş kulesi sadece birkaç saat içinde yerle bir oldu. Bu büyük finansal felaketin ardından Hunt kardeşler kendilerini bitmek bilmeyen dava süreçlerinin ve soruşturmaların tam ortasında buldular. Amerikan mahkemeleri kardeşleri piyasayı kasten manipüle etmekten suçlu bularak milyarlarca dolarlık tazminat ödemeye mahkum etti. Borçlarını ödeyebilmek için ellerinde kalan petrol kuyularını, lüks malikanelerini, yarış atlarını ve hatta antikalarını bile satmak zorunda kaldılar. Sonunda 1988 yılında resmi olarak iflas bayrağını çekerek Amerikan tarihinin en büyük servet kaybeden isimleri arasına adlarını yazdırdılar. Zirveden dibe vuruşları finans dünyası için ibretlik bir ders niteliği taşımaya devam etti.