Gümüş Piyasasında Tarihe Geçen Hunt Kardeşler Olayı ve Etkileri
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Gümüş piyasasında yaşanan bazı olaylar finans tarihine küçük notlar olarak geçerken, bazıları ise ekonomik anlamda deprem etkisi yaratmıştır. Hunt Kardeşler vakası da bunlardan biri. 1970'lerin sonunda birkaç kişinin büyük servetiyle dünya gümüş piyasasını kontrol etmeye çalışması, hem yatırımcıları hem de devletleri alarma geçirdi. Bir süreliğine başarılı gibi görünen hamle, sonunda tarihin en büyük finansal çöküşlerinden birine dönüştü. Gelin, gümüş fiyatlarını gökyüzüne çıkarıp ardından yere çakan Hunt Kardeşler olayına birlikte bakalım!
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Nedir bu Hunt kardeşler olayı?
Enflasyondan kaçış planı olarak gümüşü seçtiler zira altın almak yasaklanmıştı.
Yalnızca kağıt üzerinde kalmayarak fiziki gümüşleri gizlice tırlara yüklediler.
Arap emirlikleriyle ortaklık kurarak arkalarına büyük bir sermaye gücü aldılar.
Gümüş fiyatları ışık hızında yükselirken tüm dünyada tam bir çılgınlık yaşanmaya başladı.
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Zirve noktasında dünyadaki serbest gümüşün neredeyse yarısına sahip oldular.
Amerikan hükümeti ve borsalar bu tuhaf gidişata dur demek için oyunun kurallarını kökten değiştirdi.
Sonunda piyasalar çöktü ve Hunt kardeşlerin imparatorluğu yerle bir oldu.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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