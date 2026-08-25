article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Güllerin Arasında Bu Kez Klaket Var! Güller ve Günahlar'ın 2. Sezonu 12 Eylül'de

Güllerin Arasında Bu Kez Klaket Var! Güller ve Günahlar'ın 2. Sezonu 12 Eylül'de

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
25.08.2026 - 18:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, merakla beklenen ikinci sezonu için sete çıktı. Serhat ve Zeynep’in büyük aşkıyla kalplere taht kuran dizi 2. sezonuyla 12 Eylül’de izleyiciyi ekran başına toplamaya hazırlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çekimler İstanbul'da başladı

Çekimler İstanbul'da başladı

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar’ın ikinci sezon çekimleri İstanbul’da başladı. Yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik’in oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Sezon finalinde büyük yüzleşme

Sezon finalinde büyük yüzleşme

İlk sezon finalinde Serhat ve Zeynep’in evlilik yolunda attığı adım, düğün günü ortaya çıkan gerçeklerle kâbusa dönüşmüştü. Serhat, hayatının en zor seçimiyle karşı karşıya kalırken Azra ve Cihan cephesindeki gelişmeler de yeni sezonun hikâyesine dair önemli soru işaretleri bırakmıştı.

Kader bulunacak mı?

Kader bulunacak mı?

Şimdi ise gözler ikinci sezonda. Kaybolan Kader bulunacak mı? Serhat, Kader’in gerçek babası olduğunu öğrenecek mi? Düğün günü yaşananlarla hayatı altüst olan Zeynep, Serhat’ı affedecek mi? Tüm bu sorular yeni sezonda yanıt bulacak. 

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, NGM imzalı Güller ve Günahlar 12 Eylül’de Kanal D’de.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın