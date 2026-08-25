Güllerin Arasında Bu Kez Klaket Var! Güller ve Günahlar'ın 2. Sezonu 12 Eylül'de
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, merakla beklenen ikinci sezonu için sete çıktı. Serhat ve Zeynep’in büyük aşkıyla kalplere taht kuran dizi 2. sezonuyla 12 Eylül’de izleyiciyi ekran başına toplamaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çekimler İstanbul'da başladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon finalinde büyük yüzleşme
Kader bulunacak mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın