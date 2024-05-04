Green Card Sonuçları Açıklandı: Green Card Başvuru Sonuçları Belli Oldu

Green Card 2025 başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sonunda bitti. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hem çalışma hem de yaşama hakkı kazanmak için yüzbinlerce adayın başvurduğu Green Card çekiliş sonuçları online sistem üzerinden açıklandı.

DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılan Green Card sonuçları, onay numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor.