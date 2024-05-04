Green Card Sonuçları Açıklandı: Green Card Başvuru Sonuçları Belli Oldu
Green Card Sonuçları Açıklandı: Green Card Başvuru Sonuçları Belli Oldu
Green Card 2025 başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sonunda bitti. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hem çalışma hem de yaşama hakkı kazanmak için yüzbinlerce adayın başvurduğu Green Card çekiliş sonuçları online sistem üzerinden açıklandı.
DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılan Green Card sonuçları, onay numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor.
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Her yıl binlerce vatandaşın yoğun ilgiyle başvurduğu Green Card sonuçları açıklandı. daha önceden bildirildiği gibi 4 Mayıs Cumartesi günü online sistem üzerinden ilan edildi. Adaylar, karşılarını çıkan formu doldurarak kişisel sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden görüntüleniyor.
Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.
Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir.
Sonuçlarınızı kontrol edebilmek için elinizde CONFIRMATION (ONAY) numarası bulunması gerekmektedir.
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Confirmation numarasına sahip olan katılımcılar https://dvprogram.state.gov/ESC adresinden sonuçları kontrol edebilirler.
Onay numaranızı öğrenmek için öncelikle resmi Green Card Başvurusu Doğrulama Sayfası'na erişim sağlayın.
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