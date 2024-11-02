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Greeen Card Son Başvuru Tarihi: Green Card Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?

Greeen Card Son Başvuru Tarihi: Green Card Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.11.2024 - 10:36

ABD'de çalışmak isteyenlere bir şans tanıyan Green Card başvuruları, her sene alınıyor. Şimdilerde devam eden Green Card başvurusuna binlerce insanın başvurdu. Green Card başvurusu yapmak isteyenlerin, belirli tarihler arasında ilgili formu doldurması gerekiyor.

Peki Green Card başvurusu ne zaman bitiyor?

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Green Card Nedir?

Green Card Nedir?

Green Card, ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen bir uygulamadır. Green Card sahibi bir göçmen, ABD'de çalışma hakkına sahiptir. Green Card'a Türkiye'den de başvurular alınmaktadır. Başvuru yaparken herhangi bir ücret ödemezsiniz. Yalnızca kimlik numaranız ile başvuru yapabilirsiniz.

Green Card Başvuru Tarihleri

Green Card Başvuru Tarihleri

Green Card başvuruları, Ekim ayının ilk haftasında başladı. Yaklaşık bir ay sürecek olan başvuru süreci, Kasım ayının ilk haftasında sona erecek.

Başvuruların, yoğunluk sebebiyle son güne bırakılmaması gerektiğinin de altını çizelim.

Green Card Başvuru Ne Zaman Bitecek?

Green Card Başvuru Ne Zaman Bitecek?

Green Card başvuruları kasım ayının ilk haftasında sona erecek.

Green Card son başvuru tarihi 5 Kasım 2024 Salı günü Türkiye saati ile 20.00.

Green Card Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Green Card Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak bilinmiyor. Geçen seneki Green Card başvuru sonuçları, 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti. 

Bu sene de benzer tarihlerde sonuçların açıklanması bekleniyor.

Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

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