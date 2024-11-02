Greeen Card Son Başvuru Tarihi: Green Card Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?

Green Card, ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen bir uygulamadır. Green Card sahibi bir göçmen, ABD'de çalışma hakkına sahiptir. Green Card'a Türkiye'den de başvurular alınmaktadır. Başvuru yaparken herhangi bir ücret ödemezsiniz. Yalnızca kimlik numaranız ile başvuru yapabilirsiniz.