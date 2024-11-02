Greeen Card Son Başvuru Tarihi: Green Card Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?
Greeen Card Son Başvuru Tarihi: Green Card Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?
ABD'de çalışmak isteyenlere bir şans tanıyan Green Card başvuruları, her sene alınıyor. Şimdilerde devam eden Green Card başvurusuna binlerce insanın başvurdu. Green Card başvurusu yapmak isteyenlerin, belirli tarihler arasında ilgili formu doldurması gerekiyor.
Peki Green Card başvurusu ne zaman bitiyor?
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Green Card Nedir?
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