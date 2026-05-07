Görünmeyen Gerçeklerle Tanışma Vakti: Obezite Hakkında Bildiğiniz Her Şeyi Unutturacak Bir Deneyim Başlıyor!
“İstese aslında kilo verir”, “Biraz boğazını tutsa her şey çözülecek”, “Sadece biraz gayret etmesi gerekiyor…”
Günlük hayatta bu cümleleri ne kadar kolay kuruyoruz, değil mi? Obeziteyi sadece dışarıdan görünen bir beden ölçüsü, bir 'irade zayıflığı' ya da kişisel bir tercih sanıyoruz. Oysa işin aslı, o çok güvendiğimiz irademizden çok daha derinlerde; genlerimizde, hormonlarımızda ve toplumun bize yüklediği o görünmeyen ağırlıklarda saklı.
İşte bu yüzden, sadece bakmayı değil gerçekten görmeyi vadeden bir yolculuğa çıkıyoruz!
Her şeyden önce şunu bir netleştirelim: Obezite sadece bir irade meselesi değil, kronik ancak tedavi edilebilir bir hastalık ¹
Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey… gerçekten doğru mu?
İşte bu noktada "Görünmeyen Gerçekler" sahneye çıkıyor.
Obeziteye başka bir yerden bakmak için...
