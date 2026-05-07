Görünmeyen Gerçeklerle Tanışma Vakti: Obezite Hakkında Bildiğiniz Her Şeyi Unutturacak Bir Deneyim Başlıyor!

Onedio Content - Onedio Editörü
07.05.2026 - 14:39

“İstese aslında kilo verir”, “Biraz boğazını tutsa her şey çözülecek”, “Sadece biraz gayret etmesi gerekiyor…”

Günlük hayatta bu cümleleri ne kadar kolay kuruyoruz, değil mi? Obeziteyi sadece dışarıdan görünen bir beden ölçüsü, bir 'irade zayıflığı' ya da kişisel bir tercih sanıyoruz. Oysa işin aslı, o çok güvendiğimiz irademizden çok daha derinlerde; genlerimizde, hormonlarımızda ve toplumun bize yüklediği o görünmeyen ağırlıklarda saklı.

İşte bu yüzden, sadece bakmayı değil gerçekten görmeyi vadeden bir yolculuğa çıkıyoruz!

Her şeyden önce şunu bir netleştirelim: Obezite sadece bir irade meselesi değil, kronik ancak tedavi edilebilir bir hastalık ¹

Daha önce paylaştığımız şu içeriğimizde de uzun uzun konuştuğumuz gibi; vücudumuz kilo vermeye karşı direnç gösterebilir. ²,³

Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey… gerçekten doğru mu?

Obeziteyi sadece dışarıdan görülen bir beden ölçüsü sanıyoruz ama madalyonun öteki yüzünde bambaşka bir dünya var. Biyolojik, psikolojik ve toplumsal katmanları olan bu karmaşık yolculuğu anlamak için sadece okumak yetmiyor bazen o duyguyla yüzleşmek gerekiyor.

İşte bu noktada "Görünmeyen Gerçekler" sahneye çıkıyor.

Lilly İlaç’ın katkılarıyla, Avrupa Obezite Kongresi ile eşzamanlı olarak  11–15 Mayıs 2026 tarihleri arasında açık olacak Obezite: “Görünmeyen Gerçekler” deneyimi  ziyaretçileri obezite hastalığına ilişkin bilime dayalı gerçekleri keşfetmeye, günlük yargıların ötesine geçmeye ve suçlamak yerine anlamaya davet ediyor.

Toplum olarak obeziteyi yalnızca beden ölçüsü, kişisel tercih ya da irade ile açıklayan bakışı geride bırakmayı hedefleyen bu deneyim ile bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri, obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor.

Kapıdan girdiğiniz an fısıltılar başlıyor: 'İstese kilo verebilir', 'Biraz gayret etse...'

Hepimizin aşina olduğu, bazen iyi niyetle bazen yargılayarak kurulan o cümleler aslında birer yük. Sergi, sizi bu tanıdık yargıların arasından geçirerek obezitenin altında yatan derin biyolojik direnci ve duygusal yükleri bizzat deneyimletiyor.

Obeziteye başka bir yerden bakmak için...

Bilgiyle, bedenle ve en önemlisi önyargılarınızla karşılaşmaya hazır olun.

Hope Alkazar’ın o büyüleyici atmosferinde; dijital ekranlardan seslere, manifestolardan gerçek yaşam kesitlerine kadar her detay, sizi şu soruyu sormaya itecek: 'Ben obeziteyi gerçekten biliyor muydum, yoksa sadece öyle mi sanıyordum?'

Görünene değil, gerçeğe yaklaşın!

Referanslar:

1. TEMD Obezite Kılavuzu 2024

2. Hall KD, Kahan S. Maintenance of lost weight and long-term management of obesity. Med Clin North Am. 2018;102(1):183–197. doi:10.1016/j.mcna.2017.08.012

3. Greenway FL. Physiological adaptations to weight loss and factors favouring weight regain. Int J Obes (Lond). 2015;39(8):1188–1196. Doi:10.1038/ijo.2015.59 

CMAT-26628

