Görsellerinden Avrupa Şehirlerini Tanıyabilecek misin?
Görsellerinden Avrupa Şehirlerini Tanıyabilecek misin?
Avrupa seyahatine çıkmadan önce ufak bir sınavdan geçmeye ne dersin? Bakalım, sadece fotoğraflara bakarak hangi şehri tanıyabileceksin. Haydi, Avrupa’nın sokaklarında kaybolmaya hazır mısın?
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1. Bu kuleyi görüp de “Ah, aşk şehri!” demeyen yoktur! Peki, neredeyiz?
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2. Bu göz alıcı kilise adeta bir sanat eseri, ama bitmemiş! Hangi şehirdeyiz?
3. İkili köprü manzarası... Ama burası neresi? Kafanı karıştıracak kadar ikonik!
4. "Plaza Mayor"da yürüyenleri izlemek bir ayrıcalık! Bu meydan hangi şehirde?
5. Dünyaca ünlü bu opera binası nerededir?
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