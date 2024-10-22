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Görsellerinden Avrupa Şehirlerini Tanıyabilecek misin?

etiket Görsellerinden Avrupa Şehirlerini Tanıyabilecek misin?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 21:41

Avrupa seyahatine çıkmadan önce ufak bir sınavdan geçmeye ne dersin? Bakalım, sadece fotoğraflara bakarak hangi şehri tanıyabileceksin. Haydi, Avrupa’nın sokaklarında kaybolmaya hazır mısın?

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1. Bu kuleyi görüp de “Ah, aşk şehri!” demeyen yoktur! Peki, neredeyiz?

1. Bu kuleyi görüp de “Ah, aşk şehri!” demeyen yoktur! Peki, neredeyiz?

2. Bu göz alıcı kilise adeta bir sanat eseri, ama bitmemiş! Hangi şehirdeyiz?

2. Bu göz alıcı kilise adeta bir sanat eseri, ama bitmemiş! Hangi şehirdeyiz?

3. İkili köprü manzarası... Ama burası neresi? Kafanı karıştıracak kadar ikonik!

3. İkili köprü manzarası... Ama burası neresi? Kafanı karıştıracak kadar ikonik!

4. "Plaza Mayor"da yürüyenleri izlemek bir ayrıcalık! Bu meydan hangi şehirde?

4. "Plaza Mayor"da yürüyenleri izlemek bir ayrıcalık! Bu meydan hangi şehirde?

5. Dünyaca ünlü bu opera binası nerededir?

5. Dünyaca ünlü bu opera binası nerededir?
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6. Nehirde romantik bir geziye çıktın, etrafında tarihi yapılar var. Bu hangi şehir olabilir?

6. Nehirde romantik bir geziye çıktın, etrafında tarihi yapılar var. Bu hangi şehir olabilir?

7. Bu kanallar boyunca yürümek mi yoksa bisikletle gezmek mi daha keyifli olur? Bu büyüleyici şehirde neredeyiz?

7. Bu kanallar boyunca yürümek mi yoksa bisikletle gezmek mi daha keyifli olur? Bu büyüleyici şehirde neredeyiz?

8. Taş bir köprünün üzerinden geçiyorsun, altından yavaş yavaş bir nehir akıyor. Burası hangi büyülü şehir?

8. Taş bir köprünün üzerinden geçiyorsun, altından yavaş yavaş bir nehir akıyor. Burası hangi büyülü şehir?
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