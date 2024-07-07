Görenlerde Merak uyandıran ‘İnsan Yüzlü Örümceği' Kavanozda Besliyor
Görenlerde Merak uyandıran ‘İnsan Yüzlü Örümceği' Kavanozda Besliyor
Hatay'da haşere ilaçlama uzmanı Mehmet Şirin, toplum içinde 'insan yüzlü örümcek' olarak bilinen ve merak uyandıran köşeli yengeç örümceğini kavanozda beslemeye başladı.
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Antakya ilçesinde yaşayan ve haşere ilaçlama işi yapan Mehmet Şirin, Serinyol Mahallesi'nde bir evin bahçesinde görünümüyle dikkat çeken bir örümceğe rastladı.
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İnternet üzerinden yaptığı araştırmada bu örümceğin toplumda 'insan yüzlü örümcek' olarak bilinen köşeli yengeç örümceği olduğu fark eden Şirin, hayvanı kavanozun içerisine koyarak böceklerle beslemeye başladı.
Görünümüyle dikkat çeken örümcek, Şirin'in sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine vatandaşlarda merak uyandırdı.
Örümceğin görünüşü itibarıyla dikkat çektiğini belirten Mehmet Şirin şunları söyledi:
Örümceği kavanoz içerisinde beslemeye başladığını ifade eden Mehmet Şirin sözlerine şu şekilde devam etti:
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