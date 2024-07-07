Görenlerde Merak uyandıran ‘İnsan Yüzlü Örümceği' Kavanozda Besliyor

“Bulduğum zaman kısa bir video çekmiştim. Pazar günü yine haşere ilaçlamaya giderken bu türleri görünce şaşırıyoruz. Hatay ikliminde daha önce görmediğim türden örümcekti. Örümceğin zararsız olduğunu da gördüm. Zehirli ama insanları etkilemediğini araştırdım ve buldum. Örümcek deyince korkuyorsun ama yakından bakıp gördüğüm zaman daha çok insana bir heyecan veriyor. Birkaç tane sinek koyduk ve onları yedi. Sivrisinekler vardı ve onları da yedi. Şu an bir tane var. Henüz acıkmadığı için yemedi. Toplamda 5 sinek yedi.”