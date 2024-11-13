Gonca Vuslateri Hamilelik Zamanında Çektirdiği Sanat Eseri Gibi Fotoğraflarını Paylaştı

Şu sıralar 'Leyla: Hayat...Aşk...Adalet' dizisindeki Nur karakteriyle herkesin kalbini çalan Gonca Vuslateri, paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda kızı Asya'yı kucağına almıştı. İlk kez Müjdat Gezen'le birlikte kızının yüzünü gösteren oyuncu yeni bir sürpriz yaptı. Hamilelik dönemindeki profesyonel fotoğrafları paylaşan Gonca Vuslateri, yine herkesi kendine hayran bıraktı. Bakalım siz nasıl bulacaksınız?