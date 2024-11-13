Gonca Vuslateri Hamilelik Zamanında Çektirdiği Sanat Eseri Gibi Fotoğraflarını Paylaştı
Gonca Vuslateri Hamilelik Zamanında Çektirdiği Sanat Eseri Gibi Fotoğraflarını Paylaştı
Şu sıralar 'Leyla: Hayat...Aşk...Adalet' dizisindeki Nur karakteriyle herkesin kalbini çalan Gonca Vuslateri, paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda kızı Asya'yı kucağına almıştı. İlk kez Müjdat Gezen'le birlikte kızının yüzünü gösteren oyuncu yeni bir sürpriz yaptı. Hamilelik dönemindeki profesyonel fotoğrafları paylaşan Gonca Vuslateri, yine herkesi kendine hayran bıraktı. Bakalım siz nasıl bulacaksınız?
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Gonca Vuslateri oyunculuk konusunda bambaşka bir yetenek. Çünkü canlandırdığı her karakterle yıllar içerisinde kariyerini aştıkça aşıyor.
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En son "Leyla: Hayat...Aşk...Adalet" dizisindeki Nur karakteriyle yaptığı "Para Bizde" dansı herkesi hem oynattı hem de büyüledi.
Oyuncunun özel hayattı da "maşallah" dedirtecek cinsten. Vuslateri birkaç ay önce dünyaya gelen kızı Asya'nın yüzünü geçtiğimiz günlerde ilk kez paylaşmıştı.
Bebiş büyümeye devam ediyor ama Vuslateri hamilelik sırasındaki profesyonel fotoğraflarını dün sosyal medya hesabından paylaştı. Hepsi birbirinden güzel o pozlara buyurun birlikte bakalım 👇
Siyah beyaz duruşlar...
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Beyazlı da başka güzel...
Bu da apayrı güzel...
Her halinle bambaşkasın Gonca Vuslateri...
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