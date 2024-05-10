Gölcük Tabiat Parkı’nın Sözleşmesi İptal Edildi! Tanju Özcan İsyan Etti: “Bolu’ya En Büyük İhanet”
Gölcük Tabiat Parkı’nın Sözleşmesi İptal Edildi! Tanju Özcan İsyan Etti: “Bolu’ya En Büyük İhanet”
Bolu’da her yıl yerli ve yabancı yaklaşık 500 bin tatilcinin ziyaret ettiği ve 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi’ne tahsisli olan Gölcük Tabiat Parkı’nın sözleşmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Yapılan fesih işlemi Bolu’ya yapılan en büyük ihanettir” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Eşsiz doğası ve manzarasıyla büyüleyen tabiat parkını her yıl yaklaşık olarak 500 bin kişi ziyaret ediyor.
Özellikle hafta sonları binlerce tatilcinin geldiği Gölcük Tabiat Parkı'nın işletim hakkı 2012 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde Bolu Belediyesi’ne tahsis edildi.
Sonrasında Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi, alt kiracı olarak TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Boluspor’a verildi. Tabiat Parkı’nın giriş ücretleri, içerideki işletmelerin kiralarından Boluspor yılda 4 milyon TL’ye yakın gelir elde ediyordu.
2040 yılına kadar tahsisi Bolu Belediyesi’nde olan Gölcük Tabiat Parkı’nın sözleşmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Gölcük'ün işletim hakkı yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne geçti.
Gölcük’ün tahsisinin iptal edilmesine tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendilerine fesihle ilgili gerekçe gösterilmediğini ifade ederek şunları söyledi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın