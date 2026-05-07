Haberler
Yaşam
Astroloji
Gökyüzünde Mavi Dolunay Alarmı! Sadece Günler Kaldı: Nadir Olay Hayatınızı Nasıl Değiştirecek?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2026 - 10:50

Gökyüzü, Mayıs 2026'nın son gününde yaklaşık üç yılda bir görülen nadir Mavi Ay fenomenine sahne olmaya hazırlanıyor. Yay burcunda gerçekleşecek bu özel dolunay, hem psikolojik bir kapanış hem de ruhsal bir arınma fırsatı sunarak tüm burçları etkisi altına alacak.

Gökyüzü meraklılarını ve astroloji takipçilerini Mayıs ayının sonunda oldukça nadir görülen bir doğa olayı bekliyor.

31 Mayıs 2026 tarihinde, Türkiye saatiyle 11:45’te gerçekleşecek olan Mavi Ay, yaklaşık her 2,7 yılda bir meydana gelen özel bir dolunay döngüsü olarak takvimlerdeki yerini aldı. Yay burcunun temsil ettiği özgürlük, dürüstlük ve hakikat arayışı temalarıyla birleşen bu enerji, bireylerin hayatlarında uzun süredir yük olan inançları sorgulamasına ve duygusal bir detoks sürecine girmesine zemin hazırlayacak. Bu yılın 'Micromoon' yani en küçük dolunayı olması sebebiyle etkileri dış dünyadan ziyade içsel dünyada, daha derinden ve sessizce hissedilecek.

Bu süreçte ruhsal bir ferahlık yakalamak isteyenler için uzmanlar dijital ve zihinsel bir mola verilmesini öneriyor.

Özellikle geçtiğimiz günlerden kalan gergin enerjilerin dağılması için 31 Mayıs gecesini teknolojik cihazlardan uzak, kendi iç sesini dinleyerek geçirmek büyük önem taşıyor. Kişinin kendisini geride tutan korkularıyla yüzleşip bunları sembolik olarak serbest bırakması, psikolojik anlamda bir yükten kurtulma hissi yaratıyor. Mayıs ayının başından beri hissedilen o ağır enerjinin yerini hafifliğe bırakacağı bu dönem, kişiye zarar veren alışkanlıklarla vedalaşmak için en uygun zaman dilimi olarak değerlendiriliyor.

Mavi Ay'ın etkileri burç gruplarına göre farklılıklar göstererek yaşamın değişik alanlarında kendisini belli edecek.

Koç, Aslan ve Yay gibi ateş grubu burçları iş hayatlarında önemli bir aşamayı tamamlamanın eşiğine gelirken; Boğa, Başak ve Oğlak'tan oluşan toprak grupları uzun süredir bekledikleri maddi haberlere ulaşacak. 

Hava grubu olan İkizler, Terazi ve Kova burçları sosyal çevrelerinde bir ayıklama sürecine girerken, su grubunu temsil eden Yengeç, Akrep ve Balık burçları ise yoğun bir içsel iyileşme ve farkındalık dönemi yaşayacak. 

Bilimsel olarak uyku ve stres hormonları üzerinde de dolaylı etkileri bulunan bu çekim gücü, psikolojik analizlerle birleştiğinde bireylerin hayatlarında yeni bir sayfa açmalarına yardımcı olacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
