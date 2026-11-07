Gökhan Suar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Oyuncu Yeşim Gül'ün Hayat Arkadaşı Hakkında Bilinenler
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Sevdan Bir Ateş dizisinin Vuslat'ı Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı Gökhan Suar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haber 7 Kasım 2026'da duyuruldu, aramalarda da Gökhan Suar'ın kim olduğu merak edilmeye başladı.
Yeşim Gül, Gökhan Suar için sosyal medyadan dua istemişti.
Gökhan Suar kaç yaşında, nereli?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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