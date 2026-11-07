Gökhan Suar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Oyuncu Yeşim Gül'ün Hayat Arkadaşı Hakkında Bilinenler

Gökhan Suar'ın yaşı, doğum tarihi ve memleketi hakkında kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi yok. Haberlerde mesleği de belirtilmiyor, Gökhan Suar adı Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı olarak geçiyor.

Gökhan Suar neden öldü?

Haberlerde yalnızca ani bir rahatsızlıktan söz ediliyor. Rahatsızlığın ne olduğuna dair ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Gökhan Suar'ın cenazesi nerede?

Haberlere göre Gökhan Suar'ın 7 Kasım Cumartesi günü ikindi namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilmesi planlandı.

Yeşim Gül'e taziye mesajları geldi

Yeşim Gül'e meslektaşlarından ve takipçilerinden başsağlığı mesajları geldi. Oyuncu Onur Büyüktopçu, Yeşim Gül ve Gökhan Suar'la birlikte çekildiği bir fotoğrafı taziye mesajıyla paylaştı.