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Gökhan Suar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Oyuncu Yeşim Gül'ün Hayat Arkadaşı Hakkında Bilinenler

Gökhan Suar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Oyuncu Yeşim Gül'ün Hayat Arkadaşı Hakkında Bilinenler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 10:56
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Sevdan Bir Ateş dizisinin Vuslat'ı Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı Gökhan Suar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haber 7 Kasım 2026'da duyuruldu, aramalarda da Gökhan Suar'ın kim olduğu merak edilmeye başladı.

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Yeşim Gül, Gökhan Suar için sosyal medyadan dua istemişti.

Yeşim Gül, Gökhan Suar için sosyal medyadan dua istemişti.

Ani bir rahatsızlık geçiren Gökhan Suar hastaneye kaldırıldı, durumu ağırlaşınca da yoğun bakımda entübe edildi. Bu gelişme 6 Kasım'da Hayır Kapısı Derneği'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yeşim Gül de derneğin açıklamasını kendi hesabında paylaşarak sevenlerinden dua istedi.

Gökhan Suar kaç yaşında, nereli?

Gökhan Suar kaç yaşında, nereli?

Gökhan Suar'ın yaşı, doğum tarihi ve memleketi hakkında kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi yok. Haberlerde mesleği de belirtilmiyor, Gökhan Suar adı Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı olarak geçiyor.

Gökhan Suar neden öldü?

Haberlerde yalnızca ani bir rahatsızlıktan söz ediliyor. Rahatsızlığın ne olduğuna dair ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Gökhan Suar'ın cenazesi nerede?

Haberlere göre Gökhan Suar'ın 7 Kasım Cumartesi günü ikindi namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilmesi planlandı.

Yeşim Gül'e taziye mesajları geldi

Yeşim Gül'e meslektaşlarından ve takipçilerinden başsağlığı mesajları geldi. Oyuncu Onur Büyüktopçu, Yeşim Gül ve Gökhan Suar'la birlikte çekildiği bir fotoğrafı taziye mesajıyla paylaştı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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