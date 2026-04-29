Global Pazarlara Göz Kırpanlar İçin E-İhracatın Şifreleri: Tüm Dünyaya Nasıl Satış Yapılır?

Global Pazarlara Göz Kırpanlar İçin E-İhracatın Şifreleri: Tüm Dünyaya Nasıl Satış Yapılır?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.04.2026 - 16:00

Türkiye sınırlarına sığamıyor, 'Benim ürünüm New York’taki bir evin salonunda ya da Berlin’deki bir mutfakta neden olmasın?' diyorsan doğru yerdesin. E-ihracat artık sadece dev şirketlerin değil, evinde mum yapanın da butik tasarımcının da en büyük hayali. Ama işin içine dolar ve euro girince haliyle oyunun kuralları biraz değişiyor. İşte global pazarlara göz kırpanlar için e-ihracatın şifreleri!

Önce şu "dil barajını" bir aşalım:

'Benim İngilizcem orta şekerli, nasıl satış yaparım?' demeyi bırakıyoruz. Öyle bir altyapın olmalı ki, tek tıkla ürünlerini onlarca farklı dile çevirebilmeli. Tabii Google Translate kazasına kurban gitmemek için sistemin sunduğu dil modüllerini ve profesyonel çeviri araçlarını kullanmakta fayda var. Unutma, müşteri ana dilinde alışveriş yapmak ister!

Pazaryeri mi, kendi dükkanın mı?

İkisi arasında seçim yapmak zorunda değilsin! Amazon ve Etsy gibi devlerle tam entegre çalışan sistemimiz sayesinde, tüm dünyadaki stoklarını ve siparişlerini tek bir panelden yönetebilirsin. Sen kendi siteni büyütürken, global pazaryerlerinden gelen siparişler de aynı havuza düşer.

"Peki, bu ürün oraya nasıl gidecek?" sorusu uykularını kaçırmasın.

Mikro ihracatın gücünü arkana alarak; anlaşmalı kargo firmalarımızla indirimli gönderim seçeneklerinden faydalanabilirsin. Yazılımımızın sunduğu lojistik entegrasyonları sayesinde, gönderi süreçlerin otomatikleşir. Ürünlerin gümrükten geçerken sen yeni siparişlerini hazırlamanın keyfini çıkarırsın.

Ödeme sistemleri konusu işin kalbi.

Yurt dışındaki müşterine o güveni vermek için gelişmiş sanal POS altyapımızla dünyanın her yerinden ödeme alabilirsin. Güvenli ve hızlı bir ödeme süreci, sepet terk etme oranlarını düşürürken senin de küresel rekabette elini güçlendirir. Parayı kasaya koymak, ürün satmak kadar kolay olmalı.

Gelelim görünmez kahramana: SEO ve Yapay Zeka!

Sadece site açmak yetmez, dünyada aranman lazım. %100 SEO uyumlu altyapımız ve ürün açıklamalarından blog içeriklerine kadar sana destek olan yapay zeka araçlarımızla, Google’ın global listelerinde üst sıralara tırmanabilirsin.

E-ihracatta sadece web sitesiyle sınırlı kalmak yetmez.

İşletmene özel hazırlanan, site ile tam senkronize çalışan iOS ve Android mobil uygulamalarla müşterinin cebine girersin. Bildirimler göndererek küresel kampanyalarını duyurabilir, sadık bir müşteri kitlesi oluşturabilirsin.

"Fiziki mağazam da var, her şey karışır mı?" diye korkmayın.

Omnichannel satış çözümleriyle; mağaza, web sitesi ve pazaryeri stoklarınızı saniyeler içinde senkronize edebilirsiniz. Dünyanın öbür ucundaki satışla, dükkanınızdaki satış aynı anda stoktan düşer. Hata payını sıfıra indiren bu bütüncül yönetim, kurumsallaşmanın en kısa yolu.

Vergi ve yasal süreçler başta "Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmasın" dedirtebilir ama gelişmiş bir e-ticaret yazılımıyla bu iş çok kolay.

Ülkelere göre değişen vergi oranlarını (Vat, De Minimis vb.) otomatik hesaplayan, faturanı saniyeler içinde yurt dışı kurallarına göre kesen bir asistanın olduğunu düşün.

E-ihracat bir sprint değil, bir maraton.

E-ihracat bir sprint değil, bir maraton.

İlk gün milyon dolarlar kazanmayabilirsin ama her türlü dijital ihtiyacına cevap veren sağlam bir altyapıyla yola çıktıysan, sırtın yere gelmez.

Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
