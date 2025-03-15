Giyerim/Giymem Testine Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!
Giyerim/Giymem Testine Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!
Moda dünyasının renkli ve heyecanlı atmosferine adım atıyoruz! Sana özel hazırladığımız 'Giyerim/Giymem' testi ile stil tercihlerini mercek altına alıyoruz. Ancak bu test sadece stilini değil, aynı zamanda yaşını da ortaya çıkaracak. Moda tercihlerine göre yaşını tahmin edeceğiz. Kendine özgü stilini yansıtan parçaları seçerken, belki de farkında olmadan yaşını da ele veriyorsun. Moda dünyasının dinamiklerini ve trendlerini takip ederken, aslında hangi yaş grubuna hitap ettiğini de gösteriyorsun.
Giyerim/Giymem Testine Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!
Haydiii!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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