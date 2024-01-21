Gerçekliğimizi Sorgulatan Yeni TikTok Efektini Görünce Gözlerinize İnanamayacaksınız!

1 Gerçek mi efekt mi ikilemine düşmemize neden olan bazı videoları derledik 👇

2 Efekti kullanırken bir şeyler yanlış gelişince olanlar görenleri çok güldürdü

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4 TikTok efektlerinin gerçekliği hakkında hayatımızı sorgulatan bir başka video👇

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