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Gerçekliğimizi Sorgulatan Yeni TikTok Efektini Görünce Gözlerinize İnanamayacaksınız!

Gerçekliğimizi Sorgulatan Yeni TikTok Efektini Görünce Gözlerinize İnanamayacaksınız!

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 14:13

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TikTok'ta bu hafta viral olan efektlere bir yenisi katıldı. Yeni efektin gerçekliği ile gözlerinize inanamayacaksınız.

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TikTok'ta viral olan efektlere "hamilelik efekti" de katıldı. Bazı videoları izlerken gerçekliğini sorguladığımız ve kahkahalara boğulduğumuz birçok video paylaşıldı.

TikTok'ta viral olan efektlere "hamilelik efekti" de katıldı. Bazı videoları izlerken gerçekliğini sorguladığımız ve kahkahalara boğulduğumuz birçok video paylaşıldı.

Gerçek mi efekt mi ikilemine düşmemize neden olan bazı videoları derledik 👇

Efekti kullanırken bir şeyler yanlış gelişince olanlar görenleri çok güldürdü

Efektle, Adnan Oktar'a dönüşen kullanıcıya gelen yorumlar👇

Efektle, Adnan Oktar'a dönüşen kullanıcıya gelen yorumlar👇

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TikTok efektlerinin gerçekliği hakkında hayatımızı sorgulatan bir başka video👇

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Akıma katılan bir diğer isim ise "Kısmetse Olur" programıyla tanıdığımız Buse Korkmaz oldu 👇

Videoya gelen yorumlar, Buse'nin programda tanıdığımız başka bir isme gönderme yaptığı yönünde👇

Videoya gelen yorumlar, Buse'nin programda tanıdığımız başka bir isme gönderme yaptığı yönünde👇

Gönderme yaptığı iddia edilen isim ise yarışmanın ikinci gününde poposunun implant olduğunu ve bu implant için 10 bin Euro harcadığını belirten Yaren'di.

Gönderme yaptığı iddia edilen isim ise yarışmanın ikinci gününde poposunun implant olduğunu ve bu implant için 10 bin Euro harcadığını belirten Yaren'di.
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