Gerçekliğimizi Sorgulatan Yeni TikTok Efektini Görünce Gözlerinize İnanamayacaksınız!

TikTok'ta bu hafta viral olan efektlere bir yenisi katıldı. Yeni efektin gerçekliği ile gözlerinize inanamayacaksınız.
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TikTok'ta viral olan efektlere "hamilelik efekti" de katıldı. Bazı videoları izlerken gerçekliğini sorguladığımız ve kahkahalara boğulduğumuz birçok video paylaşıldı.
Gerçek mi efekt mi ikilemine düşmemize neden olan bazı videoları derledik 👇
Efekti kullanırken bir şeyler yanlış gelişince olanlar görenleri çok güldürdü
Efektle, Adnan Oktar'a dönüşen kullanıcıya gelen yorumlar👇
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TikTok efektlerinin gerçekliği hakkında hayatımızı sorgulatan bir başka video👇
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Akıma katılan bir diğer isim ise "Kısmetse Olur" programıyla tanıdığımız Buse Korkmaz oldu 👇
Videoya gelen yorumlar, Buse'nin programda tanıdığımız başka bir isme gönderme yaptığı yönünde👇
Gönderme yaptığı iddia edilen isim ise yarışmanın ikinci gününde poposunun implant olduğunu ve bu implant için 10 bin Euro harcadığını belirten Yaren'di.
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