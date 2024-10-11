Gerçek Cinsel İlişki, Kan ve Şiddet: Sancta Operasını İzleyen 18 Kişi Tedavi Altına Alındı
Gerçek Cinsel İlişki, Kan ve Şiddet: Sancta Operasını İzleyen 18 Kişi Tedavi Altına Alındı
Kaynak: https://artigercek.com/kultur-sanat/g...
Gerçek kan, cinsel ilişki ve BDSM unsurlar barındıran Sancta operasının Stuttgart'daki temsilinde 18 izleyici mide bulantısı şikayetiyle tedavi gördü, üç kişi doktorluk oldu. Tartışmalı gösteri öncesi uyarı listesi paylaşılıyor.
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Stuttgart Devlet Operası'nda geçen hafta sonu Avusturyalı koreograf Florentina Holzinger'in eseri Sancta gösterildi.
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Koreografinin içeriğinde yer alan vücuda kesi atma ve delme, gerçek kan ve gerçek cinsel ilişki performansı, 18 izleyicide şiddetli mide bulantısına neden oldu ve izleyiciler tıbbi tedaviye ihtiyaç duydu.
Operanın sözcüsü Sebastian Ebling, Avusturyalı koreograf Florentina Holzinger'in eseri Sancta'nın sahnedeki iki temsiliyle ilgili olarak "Cumartesi günü sekiz, Pazar günü ise 10 kişi ziyaretçi servisimizde tedavi görmek zorunda kaldı" dedi.
Ebling, üç vaka da tedavi için doktor çağrıldığını da sözlerine ekledi.
Orijinal operanın ilk olarak 1921'de Stuttgart Devlet Operası'nda yapılacak prömiyeri kutsallara saygısızlık içerdiği iddiasıyla yapılan protestoların ardından 1922'ye kadar sahnelenmedi.
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Aynı operanın bu yıl Stuttgart'ta seyircileri tedirgin eden versiyonunda, orijinal müzikal performansın yerini sahnenin ortasındaki hareketli bir yarım boru üzerinde paten kayan çıplak rahibeler, çarmıha gerilmiş çıplak bedenlerden oluşan bir duvar ve ayin yapan lezbiyen bir rahip aldı.
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