Gençliğin Sırrı Olan Otofaji ile Oruç Arasındaki İlişki
Son yıllarda gençliğin sırrı olarak değerlendiriliyor.
Nöroloji Profesörü Mark Matson’a göre;
Uzun açlık veya oruç sonrasında 'brain-derived neurotrophic factor' adı verilen hormonun salgılandığını gösterdi. Bu hormonun, hücreleri rejenere ederek tedavi ettiğini gösterdi.
Bu hormonun parkinson, epilepsi ve alzheimer hastalıklarında çok önemli rolü var.
Türk doktorların bipolar bozuklukta önemli rol aldığına dair çok sayıda literatüre rastladım.
Tüm dünya dillerinde ve kadim bilgilerde bir oruç geleneği vardır ve sağlığa faydalarından bahsedilir.
2016 Nobel Tıp Ödülü Yoshinori Oshumo’ya verilmişti.
Çalışması son derece çok dikkat çekiciydi.
Bilinenin aksine ara öğünleri kaldırmak ve uzun açlık, öğün aralarını açmak gerektiğini çalışmasıyla kanıtladı.
Oshumo bir çığır açtı ve pek çok çalışma yapıldı.
Oshumo, orucun otofajiyi başlattığı ve bunun sonucunda kronik pek çok hastalığın, örneğin kalp damar hastalıkları, diyabet, alzheimerı önlendiği ve hatta tedavi ettiğini kanıtladı.
Bunun için;
1) Ramazan orucu tutabilirsiniz. (Tabii ki öğünler düşük kalorili olmalı.)
2) 16 saat açlık uygulamasını seçebilirsiniz. (Su, çay, kahve içilebilir.)
Hangisini seçerseniz şifa oldu bile....
Dinimizin ve kadim bilgilerin emrettiği her şey, insan ruh ve beden sağlığı için.
Onedio okurlarım için sevgiyle…
Bilin istedim…
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