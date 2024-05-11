Gençliğin Sırrı Olan Otofaji ile Oruç Arasındaki İlişki

Çalışması son derece çok dikkat çekiciydi.

Bilinenin aksine ara öğünleri kaldırmak ve uzun açlık, öğün aralarını açmak gerektiğini çalışmasıyla kanıtladı.

Oshumo bir çığır açtı ve pek çok çalışma yapıldı.

Oshumo, orucun otofajiyi başlattığı ve bunun sonucunda kronik pek çok hastalığın, örneğin kalp damar hastalıkları, diyabet, alzheimerı önlendiği ve hatta tedavi ettiğini kanıtladı.

Bunun için;

1) Ramazan orucu tutabilirsiniz. (Tabii ki öğünler düşük kalorili olmalı.)

2) 16 saat açlık uygulamasını seçebilirsiniz. (Su, çay, kahve içilebilir.)

Hangisini seçerseniz şifa oldu bile....

Dinimizin ve kadim bilgilerin emrettiği her şey, insan ruh ve beden sağlığı için.

Onedio okurlarım için sevgiyle…

Bilin istedim…

Instagram

Web

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio