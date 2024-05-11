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Gençliğin Sırrı Olan Otofaji ile Oruç Arasındaki İlişki

Gençliğin Sırrı Olan Otofaji ile Oruç Arasındaki İlişki

Meltem Farah Aydın
Meltem Farah Aydın - yazio
11.05.2024 - 15:05

Son yıllarda gençliğin sırrı olarak değerlendiriliyor.

Nöroloji Profesörü Mark Matson’a göre;

Uzun açlık veya oruç sonrasında 'brain-derived neurotrophic factor' adı verilen hormonun salgılandığını gösterdi. Bu hormonun, hücreleri rejenere ederek tedavi ettiğini gösterdi.

Bu hormonun parkinson, epilepsi ve alzheimer hastalıklarında çok önemli rolü var.

Türk doktorların bipolar bozuklukta önemli rol aldığına dair çok sayıda literatüre rastladım.

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Tüm dünya dillerinde ve kadim bilgilerde bir oruç geleneği vardır ve sağlığa faydalarından bahsedilir.

Tüm dünya dillerinde ve kadim bilgilerde bir oruç geleneği vardır ve sağlığa faydalarından bahsedilir.

Dini anlamda oruç tabii ki hem sistemimiz için hem ruhumuz için çok faydalıdır.

Anlatımımda sadece dini orucu değil, 12-18 saat süren açılığı kastediyorum.

Oruç sırasında neler olur?

3-4 saat içinde kan şekeri düşer.

Kan insülin düzeyi düşer.

12 saat sonra şeker depolarımız tükendiğinde yağ yakmaya başlarız.

Sirtüinler yani gençlik genleri aktive olur.

Somatotropin yani gençlik hormonu salgılanır.

Açlık 14 saati geçince otofaji başlar, bu müthiş bir şey.

Otofaji; kendi kendini yemek demektir.

Bir hücre organeli olan lizozomlar, otofaji yaparlar.

Yani hücre içi atıkları, eskimiş organelleri, DNA!sı bozulmuş proteinleri yer, enerji olarak kullanır ve yenilerinin yapılmasını sağlar.

Yani otofajiyi bir bahar temizliği gibi düşünebilirsiniz.

2016 Nobel Tıp Ödülü Yoshinori Oshumo’ya verilmişti.

Çalışması son derece çok dikkat çekiciydi.

Bilinenin aksine ara öğünleri kaldırmak ve uzun açlık, öğün aralarını açmak gerektiğini çalışmasıyla kanıtladı.

Oshumo bir çığır açtı ve pek çok çalışma yapıldı.

Oshumo, orucun otofajiyi başlattığı ve bunun sonucunda kronik pek çok hastalığın, örneğin kalp damar hastalıkları, diyabet, alzheimerı önlendiği ve hatta tedavi ettiğini kanıtladı.

Bunun için;

1) Ramazan orucu tutabilirsiniz. (Tabii ki öğünler düşük kalorili olmalı.)

2) 16 saat açlık uygulamasını seçebilirsiniz. (Su, çay, kahve içilebilir.)

Hangisini seçerseniz şifa oldu bile....

Dinimizin ve kadim bilgilerin emrettiği her şey, insan ruh ve beden sağlığı için.

Onedio okurlarım için sevgiyle…

Bilin istedim…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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