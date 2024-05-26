Gelinine Aşık Arzu Sabancı'dan Sürpriz Alan Pelin Akil'e 26 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Gelinine Aşık Arzu Sabancı'dan Sürpriz Alan Pelin Akil'e 26 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı, ülkeye döndü. Kızı Melisa'yla pozunu paylaştı.
Danla Bilic, yine köpeğiyele köşesindeydi.
Melis Sezen'in Ay'ın parlaklığına pek bir şaşırdı.
Yargı finaliyle ortalığı inleten Pınar Deniz, kırmızılara büründü.
Nazlı Sabancı, düğüne katıldı.
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Arzu Sabancı, biricik gelinini paylaşmalara doyamadı.
Eser ve Berfu Yenenler, bu gece kazanan tarafta olamadı.
Demet Akalın, Galatasaraylı kocasını tebrik etti.
Yasemin Tatlıses, aile portrelerini nereye asacağına henüz karar veremedi.
Farah Zeynep Abdullah, anneannesiyle Pazar keyfini paylaştı.
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Merve Boluğur yine siyahlara büründü, kilo kaybı gözden kaçmadı.
Zeynep Bastık, konserinde çılgınlar gibi eğlendi.
Uraz Kaygılaroğlu, yenilgiyi hazmedemedi.
Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Pelin Akil, aile tatiline çıktı. Güzel kızı Alin'in annesine sürprizi kalp eritti.
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