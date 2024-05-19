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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 10 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 10 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 13:01

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 10 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Hong Kong, Çin.

1. Hong Kong, Çin.

1960 ve günümüz.

2. Fortaleza, Brezilya.

2. Fortaleza, Brezilya.

1980'ler ve günümüz.

3. Singapur.

3. Singapur.

1960 ve günümüz.

4. Shanghai, Çin.

4. Shanghai, Çin.

1990 ve günümüz.

5. Toronto, Kanada.

5. Toronto, Kanada.

1930 ve günümüz.

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6. Güney Kore.

6. Güney Kore.

1950 ve günümüz.

7. Nairobi, Kenya.

7. Nairobi, Kenya.

1960 ve günümüz.

8. Beijing, Çin.

8. Beijing, Çin.

1940 ve günümüz.

9. Melbourne, Avustralya.

9. Melbourne, Avustralya.

1920 ve günümüz.

10. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.

10. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.

1980 ve günümüz.

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