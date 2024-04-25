Gaziantep’te Şiddetli Patlama sesi Duyuldu: Esrarengiz Patlama İçin Soruşturma Başlatıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin eden patlama sesi ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken boş araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.