Gazeteci Fatih Portakal, Bahçeli'yi Sert Bir Dille Eleştirdi: ‘Hayat Pahalı Devlet Bey’
Gazeteci Fatih Portakal, Bahçeli'yi Sert Bir Dille Eleştirdi: ‘Hayat Pahalı Devlet Bey’
Gazeteci Fatih Portakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Fiyat anarşistleri de FETÖ’cüdür, dükkanları kapanmalıdır’ sözlerini sert bir dille eleştirdi.
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Yurttaşın en önemli meselesinin pazardaki fiyatlar olduğunu vurgulayan gazeteci Fatih Portakal, Bahçeli'ye ‘Hayat pahalı Devlet Bey’ diyerek tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün yaptığı grup toplantısında yüksek enflasyona ilişkin “Fiyat anarşistleri de FETÖ’cüdür, dükkanları ve evleri kapanmalıdır” sözleri olay oldu.
Portakal, Bahçeli’nin bu sözlerine “Çok pragmatik bir öneri, harika bir öneri sanki yapabilecek. Böyle işin kolaycısı, çünkü siyaset de üretmiyor” diyerek elinde tuttuğu 200 liralık pazar poşetini gösterdi.
Gazeteci Fatih Portakal ‘Hayat pahalı Devlet Bey’ diyerek canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Devlet Bahçeli’nin bir sözü vardı önceki gün grup toplantısında söyledi bunu! Hani biliyorsunuz Devlet Bahçeli kafasına uymadığı zaman Anayasa Mahkemesi’ni kapatalım der, ne bileyim onu işten atalım der şimdi Danıştay’ı kapatalım filan diyor. Yani her şeyi kapatmaya çalışan bir zihniyetten bahsediyoruz. Ekonomiyle de ilgili şöyle bir cümlesi vardı."
AK Parti seçim aracını durduran Gemlik'teki amcayı hatırlatan gazeteci Fatih Portakal, ''Devlet Bahçeli, fiyatlar var ya etiketler devamlı devamlı artıyor, hiçbir şey yerinde durmuyor. ‘Fiyat anarşistleri’ dedi onlara bu fiyat 'anarşistleri de FETÖ'cü' dedi. Bunların 'dükkanlarını evlerini, kapatalım' dedi. Böyle çok pragmatik bir öneri harika bir öneri sanki yapabilecek ve böyle işin kolaycısı çünkü siyaset de üretmiyor. Şimdi bunu anlattık size gelelim pazara gideceğiz. FETÖ'cü mü değil mi tezgahtaki adam bakalım. Bursa Gemlik'te bir amca vardı. Bursa Gemlik'teki o amca böyle minibüsün önünde durmuştu elinde bastonuyla AK Parti seçim aracı ve bak demişti. Bak ben 200 lirayla ancak bunu alabiliyorum."
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Pazardan 200 TL'lik alışveriş yaptıklarını söyleyen Fatih Portakal, sözlerine şöyle devam etti: ''İşte biz de bugün pazara gittik ve 200 liralık bir alışveriş yaptık. Hepsi bu poşette ve 200 lira. Torbada ne var diyecek olursanız torbada salatalık var 1 kilo. Bu da domates bu da bir kilo. Burada da 250 gram kadar bir biber var o kadar. Toplam 200 lira. Şimdi iktidara ve iktidarın destekçisine bakacak olursanız bunlar FETÖ’cü. Yani oradaki adamlar satıcılar FETÖ'cü demeye getiriyor. Yani hayat pahalı Devlet Bey ülke şu anda yoksulluk yaşıyor. Yoksunluk yaşıyor. Ekonomik kriz var ama ekonomik kriz demiyor."
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