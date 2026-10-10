Gazete İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e Ev Hapsi

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma, Türkiye gündeminin bir numaralı maddesi oldu. Fon vurgunu skandalıyla ilgili soruşturma süreçleri devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlamasıyla gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç hakkında talimat verildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ise gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.

Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen imza atma şeklindeki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren 4. Sulh Ceza Hâkimliği, Saymaz ve Ağırel hakkında ev hapsi kararı verdi.