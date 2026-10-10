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Gazete İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e Ev Hapsi

Gazete İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e Ev Hapsi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 09:56
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Gazeteci İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında karar çıktı. İki gazeteciye de ev hapsi kararı verildi.

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Gazeteci İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e ev hapsi kararı.

Gazeteci İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e ev hapsi kararı.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma, Türkiye gündeminin bir numaralı maddesi oldu. Fon vurgunu skandalıyla ilgili soruşturma süreçleri devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlamasıyla gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç hakkında talimat verildi. 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ise gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.

Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen imza atma şeklindeki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren 4. Sulh Ceza Hâkimliği, Saymaz ve Ağırel hakkında ev hapsi kararı verdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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