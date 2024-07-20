Galatasaraylı Voleybolcu İlkin Aydın 14 Kişilik Olimpiyat Kadrosuna Dahil Edildi
Galatasaraylı Voleybolcu İlkin Aydın 14 Kişilik Olimpiyat Kadrosuna Dahil Edildi
Sakatlığı nedeniyle ilk açıklanan Olimpiyat kadrosunda adı olmayan İlkin Aydın, Filenin Sultanları’nın Paris Olimpiyat Oyunları kadrosuna dahil oldu.
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Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek olan Kadın Voleybol Milli Takımımızda İlkin Aydın gelişmesi yaşandı.
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Yaşadığı sakatlık sebebiyle oynayıp oynamayacağı belli olmadığından ilk açıklanan kadroda yer almayan İlkin Aydın, 14 kişilik Paris kafilesine eklendi.
Paris yolculuğu öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i ziyaret eden İlkin Aydı hakkındaki açıklama sarı kırmızılı kulüpten geldi.
“Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 14 kişilik kafilesinde yer alan milli sporcumuz İlkin Aydın, Olimpiyat yolculuğu öncesi Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’i ziyaret etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta gerçekleşen ziyarette Başkanımız Dursun Aydın Özbek, İlkin Aydın ile uzun süre sohbet etti ve A Milli Kadın Voleybol Takımımıza başarılar diledi.”
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