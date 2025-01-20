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Galatasaray Sağ Bekini Milan'dan Buldu: Emerson Royal İçin Girişimler Başladı

Galatasaray Sağ Bekini Milan'dan Buldu: Emerson Royal İçin Girişimler Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.01.2025 - 16:17

Ara transfer dönemi resmen başladıktan sonra takımlar ilk temaslara da başladı.Fenerbahçe Diego Carlos'la ilk hamleyi yaparken Galatasaray'da ilk hamleye hazırlanıyor. Galatasaray bu transfer dönemini de bek transferi yapmadan kapatmayacak. Aradığı sağ bek ise Milan'da forma giyen Emerson Royal...

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Galatasaray aradığı sağ beki İtalya'da buldu. Sezon başı Milan'a transfer olan Emerson Royal için Galatasaray ilk teması gerçekleştirdi.

Galatasaray aradığı sağ beki İtalya'da buldu. Sezon başı Milan'a transfer olan Emerson Royal için Galatasaray ilk teması gerçekleştirdi.

Milan, Emerson Royal'i bırakabilir ama önlerinde büyük bir şart var. Milan, Kyle Walker'ı kadrosuna katabilirse bu transfere izin verecek.

Milan, Emerson Royal'i bırakabilir ama önlerinde büyük bir şart var. Milan, Kyle Walker'ı kadrosuna katabilirse bu transfere izin verecek.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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