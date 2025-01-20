Galatasaray Sağ Bekini Milan'dan Buldu: Emerson Royal İçin Girişimler Başladı

Ara transfer dönemi resmen başladıktan sonra takımlar ilk temaslara da başladı.Fenerbahçe Diego Carlos'la ilk hamleyi yaparken Galatasaray'da ilk hamleye hazırlanıyor. Galatasaray bu transfer dönemini de bek transferi yapmadan kapatmayacak. Aradığı sağ bek ise Milan'da forma giyen Emerson Royal...