Suudiler Galatasaray'ın Kapısına Dayandı! Bedavaya Alınan Futbolcuya 10 Milyon Euro'luk Teklif

Sarı kırmızılı kulüpteki sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 35 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıktı ve 2 gol ile 5 asist üretti.

Şimdi gözler Galatasaray yönetiminde. Galatasaray İlkay Gündoğan için gelen bu teklif karşısında ne yapacak? Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetin bu teklif karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği şimdiden merak konusu. Şampiyonluk ekibini koruma mı, yoksa 10 milyon euro'yu kasaya alıp yeni transferlere yatırma mı? Karar zamanı yaklaşıyor.