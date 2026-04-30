Suudiler Galatasaray'ın Kapısına Dayandı! Bedavaya Alınan Futbolcuya 10 Milyon Euro'luk Teklif

Suudiler Galatasaray'ın Kapısına Dayandı! Bedavaya Alınan Futbolcuya 10 Milyon Euro'luk Teklif

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.04.2026 - 14:19

Galatasaray'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği İlkay Gündoğan'a Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, tecrübeli orta saha oyuncusunu bir numaralı hedef olarak belirledi. Kulübün, İlkay Gündoğan için sarı kırmızılı kulübe 10 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı belirtildi.

Suudi Arabistan takımı Al-Ahli, Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan'ı istiyorlar!

Suudi Arabistan takımı Al-Ahli, Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan'ı istiyorlar!

Arabistan'ın önde gelen yayın organlarından Arriyadiah'da yer alan habere göre Al-Ahli, İlkay Gündoğan'ı gelecek sezonun kadro yapılanmasında bir numaralı hedef olarak belirledi. Al-Ahli, Gündoğan'ı transfer edip takımın kaptanı yapmayı planlıyor. Süper Lig'de maçlar noktalanır noktalanmaz Galatasaray ile masaya oturacakları belirtiliyor.

Sözcü Gazetesi'nin de doğruladığı habere göre Al-Ahli yönetimi, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katabilmek için Galatasaray'a 10 milyon Euro'luk bir teklif yapacak. Üstelik Gündoğan'a da rekor bir maaş paketi sunulacak. Hatırlatmak gerekirse Galatasaray bu oyuncu için sezon başında Manchester City kulübüne bonservis bedeli ödemedi.

İlkay Gündoğan bu sezon nasıl performans sergiledi?

İlkay Gündoğan bu sezon nasıl performans sergiledi?

Sarı kırmızılı kulüpteki sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 35 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıktı ve 2 gol ile 5 asist üretti. 

Şimdi gözler Galatasaray yönetiminde. Galatasaray İlkay Gündoğan için gelen bu teklif karşısında ne yapacak? Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetin bu teklif karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği şimdiden merak konusu. Şampiyonluk ekibini koruma mı, yoksa 10 milyon euro'yu kasaya alıp yeni transferlere yatırma mı? Karar zamanı yaklaşıyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
