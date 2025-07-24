Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Merakla Beklenen Osimhen Transferi İçin İlk Açıklama
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bugün yaptığı açıklamada, 'Osimhen'in transferini çok akıllı ve başarılı bir şekilde yapacağımızı söyleyebilirim. İş bittikten sonra size nasıl yapıldığını anlatınca bana hak vereceksiniz' şeklinde konuştu.
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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