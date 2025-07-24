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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Merakla Beklenen Osimhen Transferi İçin İlk Açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Merakla Beklenen Osimhen Transferi İçin İlk Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.07.2025 - 19:53 Son Güncelleme: 24.07.2025 - 20:01

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bugün yaptığı açıklamada, 'Osimhen'in transferini çok akıllı ve başarılı bir şekilde yapacağımızı söyleyebilirim. İş bittikten sonra size nasıl yapıldığını anlatınca bana hak vereceksiniz' şeklinde konuştu.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Toplantıda özellikle sarı-kırmızılı kulübün transfer gündeminin ana başlığını oluşturan Osimhen konusuna değinen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in transferi için uğraştıklarını belirterek, 'Osimhen, Galatasaray'ın çok sevdiği ve takıma çok fayda vermiş bir futbolcu. Onu transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Osimhen'in transferini çok akıllı ve başarılı bir şekilde yapacağımızı söyleyebilirim. İş bittikten sonra size nasıl yapıldığını anlatınca bana hak vereceksiniz' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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