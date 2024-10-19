Fiziksel Özelliklerine En Uygun Spor Dalını Söylüyoruz!
Fiziksel Özelliklerine En Uygun Spor Dalını Söylüyoruz!
Hepimiz spor yapmanın sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, ancak her spor dalı her bedene uygun olmayabilir. Fiziksel özelliklerin, vücut yapın ve genel hareket kabiliyetin, sana en uygun spor dalını bulmanda büyük bir rol oynar.
Peki, senin fiziğine en uygun spor dalı hangisi?
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Kendini nasıl tanımlarsın?
4. Hangi aktivite seni daha çok cezbeder?
5. Vücudunda hangi özelliğin daha belirgin?
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6. Bir sporda en çok neyi ararsın?
7. Antrenman yaparken en çok hangi ekipmanı kullanırsın?
8. Hangi ortamda spor yapmayı seversin?
9. Bir yarışmaya katılsan hangisi seni tanımlar?
10. Antrenman sonrası nasıl hissedersin?
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Bodybuilding!
Atletizm!
Yoga ve Pilates
Strateji Sporları
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