Fiziğiyle Şov Yapan Hafsanur, Hunharca Oynayan Tatlıses İkizleri: 3 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Fiziğiyle Şov Yapan Hafsanur, Hunharca Oynayan Tatlıses İkizleri: 3 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Afra Saraçoğlu minik bebeğine düştü.
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Çağla Şıkel, "dirildim" dedi.
Şeyma Subaşı, ayna pozu verdi.
Pelin Akil, ikizlerini yüzmeye götürdü.
Yasemin Şefkatli, birbirini hunharca seven ikizlerine müdahalede bulundu.
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Ezgi Mola, yine Can'la eğlendi.
Berfu Yenenler, okul için etiket mesaisine başladı.
Hafsanur Sancaktutan, fiziğiyle şov yaptı.
Diziye yeni dahil olan Şebnem Bozoklu'dan "aile" paylaşımı geldi.
Merve Boluğur, selam verdi.
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Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'yla denizin tadını çıkardı.
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