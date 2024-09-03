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Fiziğiyle Şov Yapan Hafsanur, Hunharca Oynayan Tatlıses İkizleri: 3 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Fiziğiyle Şov Yapan Hafsanur, Hunharca Oynayan Tatlıses İkizleri: 3 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 00:46

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Afra Saraçoğlu minik bebeğine düştü.

Afra Saraçoğlu minik bebeğine düştü.

Çağla Şıkel, "dirildim" dedi.

Çağla Şıkel, "dirildim" dedi.

Şeyma Subaşı, ayna pozu verdi.

Şeyma Subaşı, ayna pozu verdi.

Pelin Akil, ikizlerini yüzmeye götürdü.

Pelin Akil, ikizlerini yüzmeye götürdü.

Yasemin Şefkatli, birbirini hunharca seven ikizlerine müdahalede bulundu.

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Ezgi Mola, yine Can'la eğlendi.

Ezgi Mola, yine Can'la eğlendi.

Berfu Yenenler, okul için etiket mesaisine başladı.

Berfu Yenenler, okul için etiket mesaisine başladı.

Hafsanur Sancaktutan, fiziğiyle şov yaptı.

Hafsanur Sancaktutan, fiziğiyle şov yaptı.

Diziye yeni dahil olan Şebnem Bozoklu'dan "aile" paylaşımı geldi.

Diziye yeni dahil olan Şebnem Bozoklu'dan "aile" paylaşımı geldi.

Merve Boluğur, selam verdi.

Merve Boluğur, selam verdi.
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Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'yla denizin tadını çıkardı.

Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'yla denizin tadını çıkardı.
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