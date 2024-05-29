Fitch'ten Türkiye Enflasyonu İçin Önemli Tahmin: Belediyelere Dikkat Çekti
Fitch'ten Türkiye Enflasyonu İçin Önemli Tahmin: Belediyelere Dikkat Çekti
Fitch, yayımladığı raporda, sıkı para politikasının yılın ikinci yarısında enflasyonu yavaşlatmasını beklediğini açıklarken, yıl sonu için de tahmin de bulundu.
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Fitch Ratings, yerel yönetimlerin faaliyetlerinin, vergi gelirlerine destek olurken, ekonomik büyümeyle birlikte ekonomide dirençli olmasını beklediğini belirten raporunda yıl sonu enflasyonu da tahmin etti.
Fitch raporunda, nisan ayında yüzde 69,8 olan enflasyon, lirada beklenen değer kaybının yerel yönetimlerin faaliyet harcamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini söyledi.
Enflasyonun olumsuz etkilerinin, yerel seçimler öncesinde büyükşehir belediyelerinin planlanan yatırımlarını orta vadede azaltmasını beklendiği de belirtildi.
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