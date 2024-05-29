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Fitch'ten Türkiye Enflasyonu İçin Önemli Tahmin: Belediyelere Dikkat Çekti

Fitch'ten Türkiye Enflasyonu İçin Önemli Tahmin: Belediyelere Dikkat Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.05.2024 - 15:47

Fitch, yayımladığı raporda, sıkı para politikasının yılın ikinci yarısında enflasyonu yavaşlatmasını beklediğini açıklarken, yıl sonu için de tahmin de bulundu.

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Fitch Ratings, yerel yönetimlerin faaliyetlerinin, vergi gelirlerine destek olurken, ekonomik büyümeyle birlikte ekonomide dirençli olmasını beklediğini belirten raporunda yıl sonu enflasyonu da tahmin etti.

Fitch Ratings, yerel yönetimlerin faaliyetlerinin, vergi gelirlerine destek olurken, ekonomik büyümeyle birlikte ekonomide dirençli olmasını beklediğini belirten raporunda yıl sonu enflasyonu da tahmin etti.

Fitch, Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sıkı para politikasının büyümeyi bu yıl yüzde 2,8'e düşürmesini, 2025'te de büyümenin yüzde 3'te kalmasını beklendiğini, yerel yönetimlerin de faaliyetlerinin yavaşlamasını beklediklerini belirtti.

Fitch raporunda, nisan ayında yüzde 69,8 olan enflasyon, lirada beklenen değer kaybının yerel yönetimlerin faaliyet harcamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Fitch raporunda, nisan ayında yüzde 69,8 olan enflasyon, lirada beklenen değer kaybının yerel yönetimlerin faaliyet harcamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Fitch, sıkı para politikası nedeniyle enflasyonun 2024'ün 2. yarısında yavaşlamasını ve yıl sonunda da yüzde 40'a ulaşmasını bekliyor.

Enflasyonun olumsuz etkilerinin, yerel seçimler öncesinde büyükşehir belediyelerinin planlanan yatırımlarını orta vadede azaltmasını beklendiği de belirtildi.

Enflasyonun olumsuz etkilerinin, yerel seçimler öncesinde büyükşehir belediyelerinin planlanan yatırımlarını orta vadede azaltmasını beklendiği de belirtildi.

TL'de beklenen değer kaybının (2024 sonu itibariyle Fitch beklentisi dolar/TL 38) belediyelerin borçlarını olumsuz etkileyeceği de vurgulandı.

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