Finansal Tercihlerine Göre Hangi Şehirsin?

Harcama yaparken seni durduran şey nedir: mantığın mı, yoksa kart limitin mi? Ya da belki ikisi de yok… Finansal tercihlerimiz aslında sadece parayla ilgili değil; yaşam tarzımızı, hayata bakış açımızı, risk alma cesaretimizi ve hatta huzur arayışımızı da ele verir. Bazen marketteki indirimli çikolataya verdiğimiz tepkiyle, bazen de tatil planı yaparken seçtiğimiz konumla kendimizi belli ederiz.

Peki ya tüm bu tercihler seni bir şehir olarak tanımlasaydı? Lüksüyle büyüleyen bir metropol mü olurdun, yoksa sade ve huzurlu bir sahil kasabası mı? Yatırımcı ruhun seni borsaya mı taşırdı, yoksa param olsa da harcamasam diyenlerden misin?

Bu testin sonunda ise sana benzeyen bir şehirle eşleşeceksin.

Hazırsan kart limitlerini unut, cüzdanını kapat ve teste başla. Finansal şehir ruhunu ortaya çıkarma zamanı!