Finansal Tercihlerine Göre Hangi Şehirsin?
Harcama yaparken seni durduran şey nedir: mantığın mı, yoksa kart limitin mi? Ya da belki ikisi de yok… Finansal tercihlerimiz aslında sadece parayla ilgili değil; yaşam tarzımızı, hayata bakış açımızı, risk alma cesaretimizi ve hatta huzur arayışımızı da ele verir. Bazen marketteki indirimli çikolataya verdiğimiz tepkiyle, bazen de tatil planı yaparken seçtiğimiz konumla kendimizi belli ederiz.
Peki ya tüm bu tercihler seni bir şehir olarak tanımlasaydı? Lüksüyle büyüleyen bir metropol mü olurdun, yoksa sade ve huzurlu bir sahil kasabası mı? Yatırımcı ruhun seni borsaya mı taşırdı, yoksa param olsa da harcamasam diyenlerden misin?
Bu testin sonunda ise sana benzeyen bir şehirle eşleşeceksin.
Hazırsan kart limitlerini unut, cüzdanını kapat ve teste başla. Finansal şehir ruhunu ortaya çıkarma zamanı!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaş aralığını öğrenebilir miyiz?
3. Öncelikle aşağıdaki seçeneklerden hangisi seni daha çok yansıtır?
4. Peki market alışverişinde hangi ürüne asla dayanamazsın?
5. Bir şey satın almadan önce internette fiyat araştırması yapar mısın?
6. Tatil tercihin nasıl olur?
7. Bir arkadaşın senden borç istedi. Tepkin ne olur?
8. Bir ürünü almak için aylarca ve sabırla para biriktirdiğin oldu mu?
9. Harcamalarında sana en çok kim karışır?
10. Harcamalarını takip etmek için uygulama, tablo ya da not defteri kullanıyor musun?
11. Son olarak ay ortasında paran biterse ne yaparsın?
Sen İstanbul'sun. Lüks, hız ve karmaşa senin ruhun!
Sen İzmir'sin. Dengeli, özgür ve akıllı harcayan!
Sen Eskişehir'sin. Sade, mütevazı ve gerçekçi!
Sen Ankara'sın. Disiplinli, stratejik ve uzun vadeci!
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