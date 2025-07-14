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Finansal Tercihlerine Göre Hangi Şehirsin?

etiket Finansal Tercihlerine Göre Hangi Şehirsin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 17:01

Harcama yaparken seni durduran şey nedir: mantığın mı, yoksa kart limitin mi? Ya da belki ikisi de yok… Finansal tercihlerimiz aslında sadece parayla ilgili değil; yaşam tarzımızı, hayata bakış açımızı, risk alma cesaretimizi ve hatta huzur arayışımızı da ele verir. Bazen marketteki indirimli çikolataya verdiğimiz tepkiyle, bazen de tatil planı yaparken seçtiğimiz konumla kendimizi belli ederiz.

Peki ya tüm bu tercihler seni bir şehir olarak tanımlasaydı? Lüksüyle büyüleyen bir metropol mü olurdun, yoksa sade ve huzurlu bir sahil kasabası mı? Yatırımcı ruhun seni borsaya mı taşırdı, yoksa param olsa da harcamasam diyenlerden misin?

Bu testin sonunda ise sana benzeyen bir şehirle eşleşeceksin.

Hazırsan kart limitlerini unut, cüzdanını kapat ve teste başla. Finansal şehir ruhunu ortaya çıkarma zamanı!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaş aralığını öğrenebilir miyiz?

3. Öncelikle aşağıdaki seçeneklerden hangisi seni daha çok yansıtır?

4. Peki market alışverişinde hangi ürüne asla dayanamazsın?

5. Bir şey satın almadan önce internette fiyat araştırması yapar mısın?

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6. Tatil tercihin nasıl olur?

7. Bir arkadaşın senden borç istedi. Tepkin ne olur?

8. Bir ürünü almak için aylarca ve sabırla para biriktirdiğin oldu mu?

9. Harcamalarında sana en çok kim karışır?

10. Harcamalarını takip etmek için uygulama, tablo ya da not defteri kullanıyor musun?

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11. Son olarak ay ortasında paran biterse ne yaparsın?

Sen İstanbul'sun. Lüks, hız ve karmaşa senin ruhun!

Sen İstanbul'sun. Lüks, hız ve karmaşa senin ruhun!

Senin finansal kişiliğin tam anlamıyla İstanbul gibi! Hayatın hızlı, dinamik ve çoğu zaman plansız. Parayı kazandığın gibi harcıyorsun ama her zaman bir çıkış yolu bulurum diyorsun. Bütçe yapmak gibi bir planın olsa da uygulamakta zorlanıyorsun çünkü anı yaşamak senin doğanda var. Bir yandan da hayatın lüks yanlarını seviyorsun. Yeni restoranlar, teknolojik ürünler, tatiller… Hepsi senin ilgini çeker. İstanbul gibi senin hayatında da bir kaos var ama o kaosun içinde kendi düzenin var. Harcarken suçluluk hissetmiyorsun ama zaman zaman ''Acaba biraz daha planlı mı olmalıydım?” diye düşünüyorsun.

Sen İzmir'sin. Dengeli, özgür ve akıllı harcayan!

Sen İzmir'sin. Dengeli, özgür ve akıllı harcayan!

Senin iç dünyan, dışa dönük özgür ruhun ve harcama alışkanlıkların İzmir’le birebir örtüşüyor. Harcamalarında dengeyi koruyorsun. Ne çok savruk ne de aşırı tutucusun. Kaliteye önem veriyorsun ama bütçeni de aşmamaya dikkat ediyorsun. Tatil planlarını önceden yapar, fırsatları iyi kollarsın. İndirimleri kaçırmazsın ama ucuzsa alayım diyenlerden de değilsin. Finansal olarak özgürlük senin için bir hedef ve bu hedefe ulaşmak için küçük adımlar atıyorsun. İzmir gibi kendine has, rahat ama sağlam bir ekonomik tavrın var.

Sen Eskişehir'sin. Sade, mütevazı ve gerçekçi!

Sen Eskişehir'sin. Sade, mütevazı ve gerçekçi!

Senin finansal davranışların, Eskişehir’in sade ve öğrenci dostu ruhunu taşıyor. Harcamalarını kontrol altında tutmak senin için içgüdüsel bir şey. Çok büyük harcamalar yapmaktan kaçınırsın, küçük şeylerden keyif alırsın. Gereksiz lüksler sana göre değil. Biriktirmeyi seviyorsun, çünkü geleceğini düşünüyorsun. İndirimleri takip eder, kampanyaları değerlendirirsin ama hiçbir zaman kazıklanmış hissetmezsin çünkü hep bir B planın vardır. Bu şehir gibi sen de sade ama sağlam bir karaktere sahipsin.

Sen Ankara'sın. Disiplinli, stratejik ve uzun vadeci!

Sen Ankara'sın. Disiplinli, stratejik ve uzun vadeci!

Ankara gibi sen de güvenliği, kararlılığı ve kontrolü ön planda tutuyorsun. Para senin için araç değil, bir sistemin parçası. Harcamadan önce düşünürsün, plan yaparsın ve o plana sadık kalırsın. Gereksiz harcamalardan uzak durursun. Yatırım yapmadan geçen bir ay seni rahatsız eder. Senin için finansal özgürlük bir hayal değil, somut bir hedef. Ankara’nın devlet ciddiyetiyle senin bütçe planların arasında çok fark yok. Bazen çevren tarafından biraz cimri bulunabilirsin ama sen buna mantıklı dersin.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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