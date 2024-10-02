Filtre Pelin Akil'i Ünlü Yaptı, Özge Özpirinçci Yine Aşka Geldi: 2 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Filtre Pelin Akil'i Ünlü Yaptı, Özge Özpirinçci Yine Aşka Geldi: 2 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Gamze Erçel sonbahar kombinlerini getirdi.
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Danla Bilic pes etmedi, kalktı yine ata bindi.
Şeyma Subaşı spor rutinini paylaştı.
Özge Özpirinçci yine aşka geldi.
Berkay Hardal oğlunun yüzünü ilk defa paylaştı.
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Müge Boz kızıyla birlikte cam atölyesine gitti.
Filtre deneyen Pelin Akil "ünlü olacaksın" cümlesini görünce "hadi bakalım!" diyerek efekti tiye aldı.
Zeynep Bastık'tan Mabel Matiz'le bir sürpriz mi geliyor dersiniz?
Yasemin Tatlıses ikizlerin süpürge sesine olan ilgisini gösterdi.
Serenay Sarıkaya leoparlı koltuğunda verdiği pozla kendine yine hayran bıraktı.
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Arzu Sabancı da Kylie Jenner'a düştü.
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