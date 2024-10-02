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Filtre Pelin Akil'i Ünlü Yaptı, Özge Özpirinçci Yine Aşka Geldi: 2 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Filtre Pelin Akil'i Ünlü Yaptı, Özge Özpirinçci Yine Aşka Geldi: 2 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 01:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Filtre deneyen Pelin Akil "ünlü olacaksın" cümlesini görünce "hadi bakalım!" diyerek efekti tiye aldı.

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