Filenin Sultanları’nın Şampiyonluğunu Bu Puzzle Oyunuyla Kutla
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
A Milli Kadın Voleybol Takımımız tarihi başarıya imza atarak adını yeniden 'Şampiyon' olarak yazdırdı. Filenin Sultanları’nın o unutulmaz zafer anlarını, sahadaki alevli enerjisini ve altın madalya coşkusunu eğlenceli bir oyuna dönüştürdük. Bu özel puzzle oyununda parçaları birleştirin, şampiyonluğun her bir anını yeniden yaşayın.
Alevli voleybol topu uçuşa geçti, şimdi sıra sende: Hemen oyna ve zafer puzzle’ını tamamla! 🔥❤️🔥
Onedio'nun diğer oyunları için tıklayın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın