Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Kadrosunun Son Haline Gelen Tepkiler!
Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Kadrosunun Son Haline Gelen Tepkiler!
Paris Olimpiyat Oyunları'nda sahne alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kadro değişiklikleri tüm spor gündemini değiştirdi. Alınan kararlar, voleybolseverlerin eleştirilerine neden oldu.
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Filenin Sultanları'nın 29 Temmuz'daki Hollanda maçı heyecanla beklenirken son iki güne yapılan tercihler damga vurdu.
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İlk olarak Paris'e götürülen Tuğba Şenoğlu, ani bir kararla kadrodan çıkarıldı. Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın kafileye eklenen isim oldu.
Şenoğlu - Aydın tercihinin ardından da bir zorunlu değişiklik gerçekleşti. Sakatlığı bulunan Zehra Güneş, ana kadrodan çıkarıldı, yedeğe çekildi. Güneş'in yerine Beyza Arıcının adı yazıldı.
Milletler Ligi'nde sakatlanan sporcularımızın bir türlü sağlığına kavuşamaması ve şaşırtan adımlar, madalya mücadelesinin nasıl şekilleneceği konusunda voleybolseverlerin akıllarında soru işaretleri bıraktı.
İşte sürece ve kadronun son haline gelen tepkiler 👇
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