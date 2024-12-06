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Feridun Sinirlioğlu Kimdir? AGİT Genel Sekreterliği'ne Seçilen Feridun Sinirlioğlu'nun Mesleği Ne?

Feridun Sinirlioğlu Kimdir? AGİT Genel Sekreterliği'ne Seçilen Feridun Sinirlioğlu'nun Mesleği Ne?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2024 - 17:11

Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, ilk kez Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği’ne seçilen Türk vatandaşı oldu.

Katılımcıların tümünün onayıyla seçilen Sinirlioğlu, bu gelişmenin ardından araştırılmaya başlandı.

Peki, Feridun Sinirlioğlu kimdir? AGİT Genel Sekreterliği'ne Seçilen İlk Türk Feridun Sinirlioğlu'nun Mesleği Ne? Feridun Sinirlioğlu kaç yaşında, nereli?

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AGİT Genel Sekreterliği’ne seçilen ilk Türk, Feridun Sinirlioğlu oldu. Bu gelişmenin ardından Sinirlioğlu merak edilmeye başlandı.

AGİT Genel Sekreterliği’ne seçilen ilk Türk, Feridun Sinirlioğlu oldu. Bu gelişmenin ardından Sinirlioğlu merak edilmeye başlandı.

Peki, Feridun Sinirlioğlu kimdir? AGİT Genel Sekreterliği'ne Seçilen İlk Türk Feridun Sinirlioğlu'nun Mesleği Ne? Feridun Sinirlioğlu kaç yaşında, nereli?

Feridun Sinirlioğlu Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Feridun Sinirlioğlu Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Feridun Sinirlioğlu, 30 Ocak 1956’da Giresun’un Görele ilçesinde doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyan Sinirlioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.Yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yaptı.

Feridun Sinirlioğlu’nun Mesleği Ne?

Feridun Sinirlioğlu’nun Mesleği Ne?

Feridun Sinirlioğlu’nun diplomatik kariyer kronolojisi şöyle:

  • 1983 yılında Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip.

  • 1985 yılında Lahey Büyükelçiliği'nde İkinci Katip, Başkatip.

  • 1988 yılında Beyrut Büyükelçiliği'nde Başkatip.

  • 1990 yılında Yunanistan Dairesi'nde Başkatip.

  • 1990 yılında İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcılığı'nda Başkatip.

  • 1991 yılında Müsteşar Danışmanı.

  • 1992 yılında Başbakan Dışişleri Danışmanı.

  • 1992 yılında TURKUNO Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı.

  • Eylül 1996 - 15 Eylül 2000 arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini yürüttü.

  • 15 Eylül 2000-1 Temmuz 2002 yılları arasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı.

  • 1 Temmuz 2002-15 Ocak 2007 yıllarında Tel Aviv Büyükelçiliği. 

  • 24 Ocak 2007-21 Ağustos 2009 arasında İkili Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı.

  • 21 Ağustos 2009 tarihinden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı.

  • 15 Ekim 2016 tarihinden 21 Şubat 2023 tarihine kadar Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak görev görev yaptı.

  • 6 Aralık 2024'te Malta'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 31. Bakanlar Konseyi toplantısı sonrası 57 ülkenin oybirliği ile AGİT genel sekreteri olarak seçildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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