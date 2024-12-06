Feridun Sinirlioğlu Kimdir? AGİT Genel Sekreterliği'ne Seçilen Feridun Sinirlioğlu'nun Mesleği Ne?
Feridun Sinirlioğlu Kimdir? AGİT Genel Sekreterliği'ne Seçilen Feridun Sinirlioğlu'nun Mesleği Ne?
Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, ilk kez Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği’ne seçilen Türk vatandaşı oldu.
Katılımcıların tümünün onayıyla seçilen Sinirlioğlu, bu gelişmenin ardından araştırılmaya başlandı.
Peki, Feridun Sinirlioğlu kimdir? AGİT Genel Sekreterliği'ne Seçilen İlk Türk Feridun Sinirlioğlu'nun Mesleği Ne? Feridun Sinirlioğlu kaç yaşında, nereli?
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AGİT Genel Sekreterliği’ne seçilen ilk Türk, Feridun Sinirlioğlu oldu. Bu gelişmenin ardından Sinirlioğlu merak edilmeye başlandı.
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Feridun Sinirlioğlu Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?
Feridun Sinirlioğlu’nun Mesleği Ne?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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