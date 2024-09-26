Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Kazanarak Başladı: Fenerbahçe 2-1 Union Saint-Gilloise
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Kazanarak Başladı: Fenerbahçe 2-1 Union Saint-Gilloise
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’’yi 2-1’lik skorla mağlup etti.
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Kadıköy’de oynanan karşılaşmada sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 26. Dakikada Çağlar Söyüncü ile 82. Dakikada Burgerss(kk) kaydetti. Konuk takımın tek golü 90+3. dakikada geldi. Belçika ekibi 90+2. dakikada penaltı kaçırdı. Penaltı pozisyonu sonrasında Osayi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Teknik Direktör Jose Mourinho, Süper Lig'de son oynanan Galatasaray maçının 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Defansta Alexander Djiku'nun yerine Rodrigo Becao; orta sahada da İsmail Yüksek'in yerine Sofyan Amrabat görev aldı. Mourinho, hücum hattında ise Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'nun yerine İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.
Milli futbolculardan İrfan Can Kahveci, Belçika ekibine karşı 11'de sahaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına 11'de başlayan İrfan Can, 6 maç sonra ilk 11'de şans buldu. İrfan Can, ligde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maçta süre aldı.
Bu sezon ligde sadece 2 müsabakada sonradan dahil olan Cengiz Ünder de ilk kez bir maça 11'de başladı. Yeni transferlerden Sofyan Amrabat, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Galatasaray'a karşı müsabakaların ikinci yarılarında oyuna girerken, ilk kez sarı-lacivertli forma altında 11'de başladı.
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
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