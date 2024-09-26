Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Kazanarak Başladı: Fenerbahçe 2-1 Union Saint-Gilloise

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak takıma dahil olan 28 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde de bonservisi ile Fenerbahçe'ye imza atarken, takımın değişmez isimlerinden oldu.

Çağlar, bu sezon Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maçta forma giydi.

Çağlar, Union Saint-Gilloise karşısında 90 dakika sahada kaldı.