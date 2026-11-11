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Paris'in Sahtesini İnşa Ettiler: Eyfel Kulesi Bile Var

Paris'in Sahtesini İnşa Ettiler: Eyfel Kulesi Bile Var

Çin
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 10:34
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Çin'in Hangzhou kentinin eteklerinde kurulan Tianducheng, Eyfel Kulesi ve Şanzelize Caddesi dahil Paris'in simge yapılarının kopyalarıyla dolu. Bir dönem boş kalan yerleşimin nüfusu zamanla arttı.

Gelin birlikte bakalım.

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Tianducheng 2007'de, Paris'in simge yapılarının kopyalarıyla birlikte kuruldu.

Tianducheng 2007'de, Paris'in simge yapılarının kopyalarıyla birlikte kuruldu.

Yaklaşık 31 kilometrekarelik bu lüks konut projesinin ortasında, orijinalinin üçte biri boyutunda bir Eyfel Kulesi yükseliyor. Yerleşimde Zafer Takı'nın kopyasının bulunduğu bir döner kavşak, Lüksemburg Bahçesi'ni örnek alan bir park ve oradaki çeşmenin bir kopyası da yer alıyor.

Geniş caddeler, Haussmann dönemi Fransız apartmanlarını andıran binalarla çevrili. Sokak lambaları ve heykeller de Paris'tekilere benzetilerek yapıldı.

İlk yıllarda boş kalan yerleşim, zamanla hayalet kasaba görüntüsünden kurtuldu.

İlk yıllarda boş kalan yerleşim, zamanla hayalet kasaba görüntüsünden kurtuldu.

Proje, yaklaşık 10 bin kişiyi barındırmak üzere planlanmıştı. Ancak geliştiriciler uzun süre konutlara ve dükkânlara alıcı bulamadı, yerleşim bir dönem başarısızlığa gidiyor gibi göründü.

Zamanla durum değişti. 2017 itibarıyla nüfusun 30 bine ulaştığı ve artmaya devam ettiği aktarılıyor.

Paris görünümlü sokaklarda gündelik hayat, Çin'in diğer şehirlerinden farklı değil.

Paris görünümlü sokaklarda gündelik hayat, Çin'in diğer şehirlerinden farklı değil.

Yemek seçenekleri de ülkenin geri kalanından farksız; sokak aşevlerinde ve restoranlarda sıradan Çin yemekleri satılıyor. Tianducheng'i fotoğraflayan, Paris'te yaşayan fotoğrafçı François Prost, burada bir Fransız restoranının da kopyalanmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Sakinlerin simge yapılara pek ilgi göstermediği aktarılıyor. Yalnızca Eyfel Kulesi akşamları yerel halkı kendine çekiyor: İnsanlar kulenin çevresinde grup dansı yapıyor ya da yürüyüşe çıkıyor. Özellikle kulenin Paris'teki gibi ışıklandırıldığı cuma ve cumartesi akşamları kalabalık artıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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