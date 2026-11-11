Paris'in Sahtesini İnşa Ettiler: Eyfel Kulesi Bile Var

Yemek seçenekleri de ülkenin geri kalanından farksız; sokak aşevlerinde ve restoranlarda sıradan Çin yemekleri satılıyor. Tianducheng'i fotoğraflayan, Paris'te yaşayan fotoğrafçı François Prost, burada bir Fransız restoranının da kopyalanmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Sakinlerin simge yapılara pek ilgi göstermediği aktarılıyor. Yalnızca Eyfel Kulesi akşamları yerel halkı kendine çekiyor: İnsanlar kulenin çevresinde grup dansı yapıyor ya da yürüyüşe çıkıyor. Özellikle kulenin Paris'teki gibi ışıklandırıldığı cuma ve cumartesi akşamları kalabalık artıyor.