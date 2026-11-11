Paris'in Sahtesini İnşa Ettiler: Eyfel Kulesi Bile Var
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Tianducheng 2007'de, Paris'in simge yapılarının kopyalarıyla birlikte kuruldu.
İlk yıllarda boş kalan yerleşim, zamanla hayalet kasaba görüntüsünden kurtuldu.
Paris görünümlü sokaklarda gündelik hayat, Çin'in diğer şehirlerinden farklı değil.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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