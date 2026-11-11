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Bir Şehri Karıncalar Sardı: Sırada Kanatlı Karıncalar Var

Bir Şehri Karıncalar Sardı: Sırada Kanatlı Karıncalar Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 10:43
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Arjantin'in Mar del Plata kentinde bahçelerde, kaldırımlarda ve parklarda çok sayıda karınca görülmeye başladı. Kentteki üniversitede çalışan bir araştırmacı, bu hareketliliğin nedenini açıkladı.

İşte detaylar...

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Kentte görülen karınca yoğunluğu, bahar aylarındaki üreme döneminin bir parçası.

Kentte görülen karınca yoğunluğu, bahar aylarındaki üreme döneminin bir parçası.

Mar del Plata Ulusal Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve Arjantin Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi (CONICET) araştırmacısı Juan Timi, yerel bir habere yaptığı açıklamada, 'Bu, ilkbaharda belirli sıcaklık, yağış ve nem koşulları oluştuğunda görülen bir üreme dönemi' dedi.

Bu dönemde işçi karıncalar yuvanın girişinde toplanıp bir tür koruma oluşturuyor. Bazı durumlarda alanı temizleyerek kanatlı üreme bireylerinin dışarı çıkmasını da kolaylaştırıyorlar.

Yakın yuvalardan çıkan karıncalar, farklı koloniler arasında çiftleşmeyi kolaylaştırıyor.

Yakın yuvalardan çıkan karıncalar, farklı koloniler arasında çiftleşmeyi kolaylaştırıyor.

Timi süreci, 'Bu böcekler uçacak, havada çiftleşecek. Döllenen kraliçeler yere indiğinde yeni koloniler kuracak' sözleriyle anlattı. Uygun hava koşulları aynı anda birçok koloniyi harekete geçirebildiği için karıncalar kentin farklı noktalarında aynı günlerde görülebiliyor.

Timi'ye göre yuvaların birbirine yakın olması, aynı yuvadaki kardeşler yerine farklı kolonilerden erkek ve dişilerin çiftleşmesini sağlıyor. Önümüzdeki günlerde kanatlı karıncaların da özellikle yuvaların çevresinde görülmeye başlaması muhtemel.

Kentteki karıncalar, yaprak kesen türleriyle bilinen Acromyrmex cinsine ait.

Kentteki karıncalar, yaprak kesen türleriyle bilinen Acromyrmex cinsine ait.

Halk arasında 'budayıcı' olarak da bilinen bu karıncalar, iri yapıları ve koyu kırmızı renkleriyle tanınıyor. Kestikleri yaprak parçalarını yuvalarına taşıyor, bunları ana besin kaynakları olan mantarı yetiştirmek için kullanıyorlar.

Bazı karınca türleri çok yoğunlaştığında tarım alanlarında, bahçelerde ve süs bitkilerinde zarara yol açabiliyor. Bu yüzden önlem almadan önce karıncaların davranışını anlamak gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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