Bir Şehri Karıncalar Sardı: Sırada Kanatlı Karıncalar Var
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Kentte görülen karınca yoğunluğu, bahar aylarındaki üreme döneminin bir parçası.
Yakın yuvalardan çıkan karıncalar, farklı koloniler arasında çiftleşmeyi kolaylaştırıyor.
Kentteki karıncalar, yaprak kesen türleriyle bilinen Acromyrmex cinsine ait.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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