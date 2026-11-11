Bir Şehri Karıncalar Sardı: Sırada Kanatlı Karıncalar Var

Mar del Plata Ulusal Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve Arjantin Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi (CONICET) araştırmacısı Juan Timi, yerel bir habere yaptığı açıklamada, 'Bu, ilkbaharda belirli sıcaklık, yağış ve nem koşulları oluştuğunda görülen bir üreme dönemi' dedi.

Bu dönemde işçi karıncalar yuvanın girişinde toplanıp bir tür koruma oluşturuyor. Bazı durumlarda alanı temizleyerek kanatlı üreme bireylerinin dışarı çıkmasını da kolaylaştırıyorlar.