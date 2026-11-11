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Yaşam
Dağın İçinde 40 Bin Ton Elma Saklıyorlar

Dağın İçinde 40 Bin Ton Elma Saklıyorlar

İtalya
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 10:27
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İtalya'nın kuzeyindeki Val di Non vadisinde elmalar, hasattan sonra dağın içindeki eski bir madende saklanıyor. Doğal serinlik sayesinde daha az enerjiyle korunan meyveler, depolara artık dünyanın ilk elma teleferiğiyle ulaşıyor.

İşte detaylar...

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Elmalar dağın içindeki dolomit galerilerinde, kontrollü atmosferde saklanıyor.

Elmalar dağın içindeki dolomit galerilerinde, kontrollü atmosferde saklanıyor.

Depolar, Melinda Konsorsiyumu'na ait ve Trentino bölgesindeki Rio Maggiore madeninin içinde yer alıyor. Madenin girişinden 900 metre içeride bulunan bu alan, bölgedeki ilk elma bahçelerinin kurulduğu toprakların yaklaşık 275 metre altında.

Kaya kütlesi doğal bir yalıtım sağladığı için depolardaki sıcaklık her mevsim sabit kalıyor. Hücrelerde, elmalar için ideal seviyeyi aşan karbondioksiti dışarı atan sistemler de bulunuyor.

Doğal soğutma sayesinde klasik depolara göre yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanıyor.

Doğal soğutma sayesinde klasik depolara göre yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanıyor.

Depolar, bir inşaat malzemesi şirketinin dolomit çıkarmak için açtığı galerilerin yeniden kullanılmasıyla oluşturuldu. Bu sayede yeni depo binaları yapmaya gerek kalmıyor, tarım arazileri de korunuyor.

Soğutma sistemindeki kompresörler jeotermal yöntemle soğutulduğu için su tüketimi de azalıyor. Klasik depolarda kullanılan poliüretan yalıtım panellerine ise hiç ihtiyaç duyulmuyor.

Hasat edilen elmalar madene 1,3 kilometrelik teleferik hattıyla taşınıyor.

Hasat edilen elmalar madene 1,3 kilometrelik teleferik hattıyla taşınıyor.

Hat, Predaia'daki işleme tesisini madendeki depolara bağlıyor. 11 direk ve 28 kabinden oluşan sistemde her kabin tek seferde 3 kasa taşıyabiliyor. Elmalar yaklaşık 90 metrelik yükseklik farkını aştıktan sonra 450 metrelik bir tünelden geçerek depolara ulaşıyor.

Teleferik saatte 150 tona kadar elma taşıyabiliyor, bu da yılda yaklaşık 5 bin kamyon seferini ortadan kaldırıyor. Sistem yenilenebilir enerjiyle çalışıyor; aşağı inen elmaların ağırlığı da enerji üretimine katkı sağlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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