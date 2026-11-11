Dağın İçinde 40 Bin Ton Elma Saklıyorlar
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Elmalar dağın içindeki dolomit galerilerinde, kontrollü atmosferde saklanıyor.
Doğal soğutma sayesinde klasik depolara göre yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanıyor.
Hasat edilen elmalar madene 1,3 kilometrelik teleferik hattıyla taşınıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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