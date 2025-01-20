Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Filenin Sultanları'na Katılacak Yabancı Yıldızı Açıkladı

İlk olarak futbolda başlayan 'yabancı' transfer atılımı milli takımlar düzeyinde basketbol ve voleybolda da sürüyor. Milli takımımızın başarısı için mücadele eden pek çok sporcu hem ülkemizle hem de formalarıyla adeta bütünleştiler. Filenin Sultanları'nda Melisa Vargas gibi bir örnek ise hepimizi gururlandırıyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise yeni bir yıldızın sürprizini verdi. Üstündağ, yıldız keşfi için sadece Türkiye değil dünyayı izlediklerini söyledi.

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