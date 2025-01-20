Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Filenin Sultanları'na Katılacak Yabancı Yıldızı Açıkladı
Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Filenin Sultanları'na Katılacak Yabancı Yıldızı Açıkladı
İlk olarak futbolda başlayan 'yabancı' transfer atılımı milli takımlar düzeyinde basketbol ve voleybolda da sürüyor. Milli takımımızın başarısı için mücadele eden pek çok sporcu hem ülkemizle hem de formalarıyla adeta bütünleştiler. Filenin Sultanları'nda Melisa Vargas gibi bir örnek ise hepimizi gururlandırıyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise yeni bir yıldızın sürprizini verdi. Üstündağ, yıldız keşfi için sadece Türkiye değil dünyayı izlediklerini söyledi.
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Ekol TV'ye konuşan Mehmet Akif Üstündağ, milli takımda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
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Dünyanın dört bir yanını araştırdıklarını söyleyen Üstündağ yeni isimleri milli takım bünyesine katmak için çabaladıklarını söyledi ve müjdeyi verdi.
Üstündağ, Eczacıbaşı Dynavit'te orta oyuncu olarak oynayan Sinead Jack'in Milli Takımda oynayabileceğini açıkladı.
Üstündağ, "İşte Melissa Vargas Malatyalı oldu. Eczacıbaşı'nda Sinead Jack yıllardır Türkiye'de yaşıyor, Türk vatandaşı. Haziran itibarıyla milli takımın formasını giyme hakkı elde ediyor. Yıllardır Türkiye ona da yatırım yapıyor." açıklamasında bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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