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Fatih Terim'i Galatasaray'da Görmek İster misiniz?

Fatih Terim'i Galatasaray'da Görmek İster misiniz?

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 15:53

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenerek turnuvaya veda etmesinin ardından gündeme teknik direktörlük değişikliği geldi. Sarı-kırmzılı taraftarların birçoğu sosyal medyada kulübün efsane ismi Fatih Terim'i tekrardan takımın başında görmek istediklerini dile getirdi. Peki sizce, Fatih Terim takımın başına geçmeli mi?

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