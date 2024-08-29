Fatih Terim'i Galatasaray'da Görmek İster misiniz?
Fatih Terim'i Galatasaray'da Görmek İster misiniz?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenerek turnuvaya veda etmesinin ardından gündeme teknik direktörlük değişikliği geldi. Sarı-kırmzılı taraftarların birçoğu sosyal medyada kulübün efsane ismi Fatih Terim'i tekrardan takımın başında görmek istediklerini dile getirdi. Peki sizce, Fatih Terim takımın başına geçmeli mi?
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