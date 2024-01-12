'Falaka Davası'nda Ceza 1,5 Yıla Düşürüldü: "Amacımız Fantezi Yapmaktı" Demişlerdi
'Falaka Davası'nda Ceza 1,5 Yıla Düşürüldü: "Amacımız Fantezi Yapmaktı" Demişlerdi
Kayseri’de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırıp, görüntü çeken kargocu Erkan T.'ye (35) 'müstehcenlik' suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası, istinaf mahkemesince 'fazla ceza' verildiği gerekçesiyle bozuldu.
Yeniden yargılanan Erkan T.'nin cezası, bu kez 1 yıl 6 ay 22 güne düşürüldü ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.
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Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.'nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp, gözlerine uyku bandı takarak, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp, falakaya yatırdığı iddia edildi.
Erkan T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.
Sanık Erkan T.'nin avukatı Ahmet Bozkurt, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Avukat Bozkurt itiraz dilekçesinde, söz konusu delillerin hukuka aykırı olduğunu ve davanın zaman aşımına uğradığını öne sürerek, müvekkilinin anayasal haklarının zedelendiği gerekçesiyle ceza verilmemesi gerektiğini belirtti.
Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası sanığa verilen cezanın hukuka aykırı şekilde verildiğini belirterek, bozma kararı verdi.
Bozma kararı sonrası Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılaması yapılan Erkan T. duruşmaya katılmazken, avukatı Bozkurt salonda hazır bulundu.
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Söz konusu videolarda zorlama olmadığını söyleyen Erkan T., ilk duruşmada verdiği ifadesinde şunları söyledi:
Eşinden şikayetçi olmadığını söyleyen H.K. ise şunları anlatmıştı:
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