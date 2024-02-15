Faciaya Neden Olan Madenle İlgili Karar Resmi Gazete'de! 22 Üyeden Oluşan Komisyon Kurulacak
Faciaya Neden Olan Madenle İlgili Karar Resmi Gazete'de! 22 Üyeden Oluşan Komisyon Kurulacak
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olarak belirlendi.
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Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde meydan gelen heyelanın altında kalan 9 işçi halen ulaşılamadı.
Olayın gündemde geni yankı uyandırması sonrası TBMM araştırma komisyonu kurma kararı aldı. Buna göre, Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına karar verildi.
Karara göre, 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi. Komisyon üyeleri, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.
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