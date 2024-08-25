Ezgi Mola Komşularına Seslendi, Aşure Tabaklarını Geri İstedi: 25 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Ezgi Mola Komşularına Seslendi, Aşure Tabaklarını Geri İstedi: 25 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Danla Bilic, ödemlerinden kurtulup havuzun tadını çıkardı.
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Nazlı Sabancı anneanne evinde tatlısını kaşıkladı.
Setlere geri dönen Sinem Kobal'dan set paylaşımı geldi.
Melis Sezen'e ikonik cümlesi hatırlatıldı.
Berrak Tüzünataç, Didem Soydan'ın objektifine takıldı.
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Edis de Berrak Tüzünataç'ın.
Şeyma Subaşı, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı.
Yasemin Şefkatli, ikizlerle eğlendi.
Samet Liçina, "Kalimera" dedi.
Ezgi Mola, komşularına seslendi. Aşure tabaklarını geri istedi.
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Arzu Sabancı, edebiyata düştü.
Gamze Erçel de eski fotoğraflara...
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