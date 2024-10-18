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Eylül Ayında Kredi Kartlarından Harcamalar İki Katına Çıktı

Eylül Ayında Kredi Kartlarından Harcamalar İki Katına Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
18.10.2024 - 19:39

Eylül ayında kartlı ödemeler 1,45 trilyon lira seviyesine ulaştı. Mağaza içindeki her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız yöntemle gerçekleştirildi. Ayrıca, internetten yapılan kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 428,5 milyar liraya yükseldi.

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM), eylül ayına ilişkin verilerini duyurdu. BKM verilerine göre nakit harcamalara karşın kredi kartı kullanımı arttı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), eylül ayına ilişkin verilerini duyurdu. BKM verilerine göre nakit harcamalara karşın kredi kartı kullanımı arttı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla eylülde gerçekleştirilen ödemelerin toplamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 1 trilyon 449,4 milyar liraya ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla eylülde gerçekleştirilen ödemelerin toplamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 1 trilyon 449,4 milyar liraya ulaştı.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 220,3 milyar lirası kredi kartlarıyla gerçekleştirilirken, 200,3 milyar lira banka kartları ve 28,8 milyar lira ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 220,3 milyar lirası kredi kartlarıyla gerçekleştirilirken, 200,3 milyar lira banka kartları ve 28,8 milyar lira ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Eylülde kredi kartı ile yapılan ödemelerde, geçen yılın aynı ayına göre büyüme yüzde 86, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 48 ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise yüzde 104 olarak gerçekleşti.

Eylülde kredi kartı ile yapılan ödemelerde, geçen yılın aynı ayına göre büyüme yüzde 86, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 48 ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise yüzde 104 olarak gerçekleşti.

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