Eylül Ayında Kredi Kartlarından Harcamalar İki Katına Çıktı

Eylül ayında kartlı ödemeler 1,45 trilyon lira seviyesine ulaştı. Mağaza içindeki her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız yöntemle gerçekleştirildi. Ayrıca, internetten yapılan kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 428,5 milyar liraya yükseldi.