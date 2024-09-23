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Evlilik Yaklaşıyorsa Dikkat: Düğün Stresini Nasıl Yönetebileceğinizi Anlatıyoruz!

etiket Evlilik Yaklaşıyorsa Dikkat: Düğün Stresini Nasıl Yönetebileceğinizi Anlatıyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 22:01

Düğün planlama süreci en stres yaşanan süreçlerden. Bu stresi yönetebilmeniz için bazı tavsiyelerimiz var. Eğer düğün yakınsa bu tavsiyelere bir göz atın deriz. Tavsiyeler nelermiş merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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Düğünü ne kadar geç planlamaya başlarsanız o kadar çok stres yaşarsınız.

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Düğün tarihi belli olduktan sonra planlamayı ertelemeden başlamalısınız. Çünkü erteledikçe düğün tarihi yaklaşacak ve daha çok stres olacaksınız. Erkenden planlı bir şekilde ilerlerseniz stresiniz çok daha az olacaktır, eminiz! Tarih belli olduktan sonra örneğin mekanın seçimini geciktirmeden yapabilirsiniz.

Tabii ki planı yapmak için öncelikle bütçeyi belirlemeniz gerek.

Bütçeyi tek başına belirlemeniz doğru değil elbette. Bunun için partnerinizle bir plan yapmalısınız. Bütçe nasıl karşılanacaksa belirleyip ona uygun şekilde partnerinizle harcama yapmanız gerekiyor. Bütçeye uygun davranmazsanız stres olmanız muhtemel. Bu yüzden yapacağınız harcamaları tek tek yazarak detaylı bir bütçe planlamaya çalışmalısınız.

Bu süreçte en önemlisi partnerinizle sürekli iletişimde olmak.

Düğün stresi sinirleri çok geriyor biliyoruz. Ama bu süreçte olabildiğince sakin kalmaya çalışmalısınız. Partnerin de sen de bu konuda çok dikkatli olmalısınız. Düğün yaklaşırken birbirinize karşı hep dürüst olmanız gerek. Düğünü planlarken yaşadıklarınızı, endişelerinizi karşılıklı paylaşmanız ikinizin de stresini kontrol etmesine yardımcı olabilir.

Düğünü planlarken her şeyi tek başına yüklenmeniz doğru değil.

Bu zor ve uzun bir süreç. Bu yüzden her şeyi tek başınıza yapmaya çalışırsanız çok zorlanırsınız. O yüzden düğün planlamasında görevleri partnerinizle bölüşmelisiniz. Tabii ki partnerinizin dışında aile üyelerinizin ya da arkadaşlarınızın bu süreçte destek olmasına izin verebilirsiniz. Ama çok yoğun bir hayatınız varsa o zaman profesyonel biriyle de çalışabilirsiniz.

Bu süreçte en zorlanacağınız konu aileler.

Evlilik yolundaki çiftlerin zorlandığı konuların başında aileler geliyor. Özellikle bu planlama sürecinde hem kendi ailenizle hem partnerinizin ailesiyle ilişkilerinizi dengede tutmanız gerek. Her iki aileyi de sürece eşit şekilde dahil etmelisiniz. Bu sayede düğün planlama sürecinizi çok daha kolay atlatabilirsiniz.

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Aileler işin içine çok dahil olursa bu tartışmalara neden olabilir.

Burada sadece aileler arası tartışmalardan bahsetmiyoruz tabii ki. Tartışmalar büyüyerek partnerinizle kavga etmenize de neden olabilir. Burada yapılması gereken basit aslında. İki tarafın ailesine de eşit mesafede davranmalısınız ve en önemlisi sınırları belirlemelisiniz. Süreci planlarken istediklerinizi ve istemediklerinizi ailelere karşı açık bir şekilde ortaya koyarsanız çözüm odaklı ilerleyebilirsiniz.

Düğün planlamak, çok stresli olabiliyor ama biraz rahatlamaya da ihtiyacınız var!

Düğün planlarken stres yaşadığınız anlarda her şeyi bir kenara bırakıp sevdiğiniz bir şeylerle uğraşmalısınız. Bu size çok iyi gelecek, inanın! Bunu kaybedilmiş bir zaman olarak görmemeniz gerek çünkü kendinize zaman ayırırsanız düğününüzü daha iyi planlayabilirsiniz. Bu zamanı spor yaparak, hobilerinize vakit ayırarak veya sadece yatarak değerlendirebilirsiniz.

Düğün stresi çok fazla geldiyse o zaman biraz stresinizi yönetecek aktivitelere yönelebilirsiniz.

Bir yerden sonra stresle baş etmek çok zor gelmeye başladıysa o zaman rahatlatıcı bazı aktiviteler yapabilirsiniz. Mesela yoga ya ya da nefes egzersizleri yapmak, stresinizi yönetmenizi kolaylaştırıyor. Çok stres hissettiğiniz anlarda kendinizi rahatlatmak için kısa bir meditasyon yapabilirsiniz ya da nefes egzersiziyle sakinleşmeye çalışabilirsiniz. Eğer bu stres baş edebileceğinizden fazlaysa bir uzmandan yardım almayı da düşünebilirsiniz.

Düğün planlamak yorucu olacağı için kendinize dikkat etmeniz gerek!

Düğün hazırlıkları çok yorucu, biliyoruz. Ama düğünü planlarken kendinize iyi bakmazsanız sonu çok iyi olmaz. O yüzden bu süreçte sağlıklı beslenmeye ve uyumaya eskisinden çok daha fazla önem vermelisiniz. Ayrıca enerjinizin yüksek olması düğünü daha kolay planlamanızı da sağlar, yanlış mıyız?

Ve son olarak biraz esnek olmakta fayda var!

Biliyoruz ki düğününüzün mükemmel olmasını istiyorsunuz ama her zaman her şey planladığı gibi gitmiyor. En önce bunu kabul etmeniz gerek. Evlilik planlalarında aksilikler olabilir, bunu baştan kabul ederek bu aksiliklerin tüm düğünü mahvetmesine izin vermemelisiniz. Bu günün amacı mutlu olmak ve eğlenmek, geri kalan ayrıntılara çok takılmamalısınız bizce!

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