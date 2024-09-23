Evlilik Yaklaşıyorsa Dikkat: Düğün Stresini Nasıl Yönetebileceğinizi Anlatıyoruz!

Bu zor ve uzun bir süreç. Bu yüzden her şeyi tek başınıza yapmaya çalışırsanız çok zorlanırsınız. O yüzden düğün planlamasında görevleri partnerinizle bölüşmelisiniz. Tabii ki partnerinizin dışında aile üyelerinizin ya da arkadaşlarınızın bu süreçte destek olmasına izin verebilirsiniz. Ama çok yoğun bir hayatınız varsa o zaman profesyonel biriyle de çalışabilirsiniz.