Evinin Enerjisini Yükseltecek Renk Ne?

Sen, tıpkı sarı renginin verdiği enerji gibi etrafına neşe ve canlılık saçan birisin! Bu enerjini evine de yansıtmalısın. Sosyal biri olarak enerjini dört duvar arasında bile yayabiliyorsun. Sarı, sana daha da pozitiflik katarak sabahları güneş gibi doğmanı sağlar! Evinin mutfağı ya da çalışma köşesi sarı tonlarında olursa yaratıcılığın da artar. Sarı, hem zihin açıklığı hem de neşe için en ideal renk! O halde değişikliğe başlama zamanı!