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Evinin Enerjisini Yükseltecek Renk Ne?

etiket Evinin Enerjisini Yükseltecek Renk Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 10:31

Evinin enerjisi düşük mü geliyor? Belki de tek ihtiyacın olan şey, doğru rengi bulmak! Biliyoruz ki, renklerin psikoloji üzerindeki etkisi bilimsel olarak kanıtlandı. Peki senin evine en iyi gelecek, enerjisini yukarı çekecek renk hangisi? Hadi birlikte bulalım! 👇

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1. Yeni bir ev satın alacaksın. Evi görmeye gittiğinde ilk dikkat ettiğin şey ne olur?

2. Bir odada seni en çok rahatsız eden şey hangisi?

3. Peki, hangi salon senin dekorasyon zevkine uyuyor?

4. Söyle bakalım, günün hangi saatinde daha enerjiksin?

5. Hangi cümle seni daha iyi tanımlıyor?

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6. "Evimde mutlaka olmalı!" dediğin şey hangisi?

7. Peki, yeni bir eve taşınacaksın. Yatak odası veya salonun duvarını hangi renge boyamak istersin?

8. Son olarak, bir sabah uyandın ve evinde bir değişiklik yapmak istedin Nereden başlarsın?

Sarı!

Sen, tıpkı sarı renginin verdiği enerji gibi etrafına neşe ve canlılık saçan birisin! Bu enerjini evine de yansıtmalısın. Sosyal biri olarak enerjini dört duvar arasında bile yayabiliyorsun. Sarı, sana daha da pozitiflik katarak sabahları güneş gibi doğmanı sağlar! Evinin mutfağı ya da çalışma köşesi sarı tonlarında olursa yaratıcılığın da artar. Sarı, hem zihin açıklığı hem de neşe için en ideal renk! O halde değişikliğe başlama zamanı!

Mavi!

Sen sakinliğin ve iç huzurun peşindesin. Mavi, senin gibi düşünceli ve dengeli insanlar için en uygun renk! Özellikle yatak odasında ya da en sık dinlendiğin köşede bu rengi kullanırsan, etkisini daha çok görürsün. Ayrıca nevresim takımları, aksesuarlar gibi detaylarda da mavi renge yer vermek huzurlu bir ortam sağlamak için faydalı olabilir. Maviyle birlikte evine yeni bir hava katmaya hazır ol!

Yeşil!

Senin gibi doğaya aşık biri için başka bir renk düşünülemezdi! Sen, bitkilerle iç içe yaşamayı seviyor ve her yerde doğallığa önem veriyorsun. Evinde bitkilere yer verip doğal bir ortam yaratmaya çalışıyorsun ama yeşili farklı yerlerde de kullanmak iyi gelebilir. Özellikle mutfakta yeşile yer vermek, iç huzuru sağlamak ve keyifli hissetmek için birebir! O halde evini şöyle bir gözden geçirmeye başla bakalım!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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