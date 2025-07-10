Evinin Enerjisini Yükseltecek Renk Ne?
Evinin enerjisi düşük mü geliyor? Belki de tek ihtiyacın olan şey, doğru rengi bulmak! Biliyoruz ki, renklerin psikoloji üzerindeki etkisi bilimsel olarak kanıtlandı. Peki senin evine en iyi gelecek, enerjisini yukarı çekecek renk hangisi? Hadi birlikte bulalım! 👇
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1. Yeni bir ev satın alacaksın. Evi görmeye gittiğinde ilk dikkat ettiğin şey ne olur?
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2. Bir odada seni en çok rahatsız eden şey hangisi?
3. Peki, hangi salon senin dekorasyon zevkine uyuyor?
4. Söyle bakalım, günün hangi saatinde daha enerjiksin?
5. Hangi cümle seni daha iyi tanımlıyor?
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6. "Evimde mutlaka olmalı!" dediğin şey hangisi?
7. Peki, yeni bir eve taşınacaksın. Yatak odası veya salonun duvarını hangi renge boyamak istersin?
8. Son olarak, bir sabah uyandın ve evinde bir değişiklik yapmak istedin Nereden başlarsın?
Sarı!
Mavi!
Yeşil!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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