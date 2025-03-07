Evini Seven İnsanların 11 Ortak Özelliği

Evini seven kişiler, sadece kendilerine ait olan bir alana ihtiyaç duyarlar. Kendi alanlarına saygı gösterir, bu alanı sadece kendileri için özelleştirirler. Bu, hem fiziksel hem de ruhsal bir huzur yaratır Bu yüzden de kişisel sınırlarına saygı göstererek, evdeki tüm üyelerle daha sağlıklı bir ilişki kurarlar.